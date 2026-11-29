Жительница Китая, представившаяся госпожой Чэнь, придумала необычный способ отучить мужа засиживаться за World of Warcraft до раннего утра. Как сообщает издание South China Morning Post, 14 ноября она опубликовала видео в соцсети Douyin с просьбой к другим игрокам устроить охоту на ее мужа после часа ночи, чтобы он наконец приходил спать вовремя.

По словам Чэнь, ее муж Ли три ночи подряд играл до трех-четырех утра, каждый раз уверяя, что осталось "еще одного босса добить". В ролике она раскрыла его никнейм, а также показала его персонажа и место, где он обычно играет.

Ли отнесся к затее жены скептически, заявив, что "найти его невозможно", но это лишь подогрело интерес игроков. Китайские СМИ сообщают, что игроки ставили будильники, чтобы зайти в игру в час ночи, а некоторые приходили за несколько часов до назначенного времени и занимали позиции в Когтистых горах - локации, где играл его орк-шаман. За один трехчасовой отрезок Ли убивали многократно, а игроки даже составляли гайды и инструменты поиска, чтобы отслеживать его перемещения.

Под горячую руку попали и другие персонажи с тем же ником. Некоторые охотники перед атакой писали цели, уточняя, не отправляла ли жена их спать, и извинялись, если попадали не по тому игроку.

План сработал: по словам Чэнь, на вторую ночь Ли лег спать до полуночи - раньше, чем за весь год, - а еще через несколько дней, как сообщается, выходил из игры около 23:00.

К инициативе присоединился даже официальный китайский аккаунт World of Warcraft, опубликовавший видео с шуткой про "награду, назначенную женой за голову мужа".