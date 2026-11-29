Жительница Китая, представившаяся госпожой Чэнь, придумала необычный способ отучить мужа засиживаться за World of Warcraft до раннего утра. Как сообщает издание South China Morning Post, 14 ноября она опубликовала видео в соцсети Douyin с просьбой к другим игрокам устроить охоту на ее мужа после часа ночи, чтобы он наконец приходил спать вовремя.
По словам Чэнь, ее муж Ли три ночи подряд играл до трех-четырех утра, каждый раз уверяя, что осталось "еще одного босса добить". В ролике она раскрыла его никнейм, а также показала его персонажа и место, где он обычно играет.
Ли отнесся к затее жены скептически, заявив, что "найти его невозможно", но это лишь подогрело интерес игроков. Китайские СМИ сообщают, что игроки ставили будильники, чтобы зайти в игру в час ночи, а некоторые приходили за несколько часов до назначенного времени и занимали позиции в Когтистых горах - локации, где играл его орк-шаман. За один трехчасовой отрезок Ли убивали многократно, а игроки даже составляли гайды и инструменты поиска, чтобы отслеживать его перемещения.
Под горячую руку попали и другие персонажи с тем же ником. Некоторые охотники перед атакой писали цели, уточняя, не отправляла ли жена их спать, и извинялись, если попадали не по тому игроку.
План сработал: по словам Чэнь, на вторую ночь Ли лег спать до полуночи - раньше, чем за весь год, - а еще через несколько дней, как сообщается, выходил из игры около 23:00.
К инициативе присоединился даже официальный китайский аккаунт World of Warcraft, опубликовавший видео с шуткой про "награду, назначенную женой за голову мужа".
Ну и зачем вообще тогда нужна "вторая половинка"? Это скорее мать 2.0 с "привилегиями", мужик сидит дома, не блядует, не лудоманит(не знаю, есть ли в wow смысл бабки лить без остановки), не бухает, соответственно домой в свинском состоянии не приходит, вероятнее всего, на шее у неё не сидит и не живёт за её счёт, абсурд. Что самое смешное, таких отношений в целом гора, когда тётя своему дяде играть не разрешает, мужики, какого х*я вы это терпите?)
"Неплохо" придумано. Значит если женщина много тратит на косметику и тряпки, то нужно подговорить окружающих, чтобы они звали еë уродиной. Она разочаруется в себе и перестанет за собой следить. Замечательное отношение.
Я эту историю в разных вариациях слышал уже раз сто, и каждый раз ВНЕЗАПНО она относилась к Варкрафту, чуть ли не с его релиза. То это сын, то это бывший, то это друг, а теперь вон муж.
Верим всем падиком, угу.
Зима — сезон прохладных историй.
«О женщины, вам имя — вероломство!»
А вообще удобно использовать и на работе, насяльника так может начать стимулировать подчиненных, наказывая так за их косяки :)