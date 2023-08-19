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World of Warcraft 21.11.2004
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В обновлении 10.1.7 для World of Warcraft появятся новые способы кастомизации внешности

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Solstice
Новости

В данный момент разработчики World of Warcraft тестируют обновление 10.1.7, в котором запланировано добавить в игру не только новые сюжетные задания, косметические предметы или новые уровни сложностей для текущих подземелий, но и ряд новых опций внешности для отрекшихся, ночных эльфов и дренеев.

Пользователь ютуба под ником MrGM подготовил ролик с обзором изменений внешности этих рас.

Что получат отрекшиеся:

  • Пять новых расцветок кожи.

Что получат ночные эльфы:

  • Ночные эльфы смогут раздельно настраивать татуировки на теле и на лице. При этом женские модели смогут выбирать еще и несколько цветов.

Что получат дренеи:

  • Новые опции внешности эредаров ман'ари: цвет кожи, волос и глаз.

Все эти новинки появится в Dragonflight с запланированным на 6 сентября выходом обновления 10.1.7.

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