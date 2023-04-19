В обновлении 10.1 для World of Warcraft у игроков появится возможность вступить в межфракционные гильдии

Об этом разработчики World of Warcraft сообщили опубликовав новость на официальном сайте игры. С выходом обновления 10.1 для Dragonflight игроки смогут вступить в межфракционные гильдии, но все же некоторые ограничения будут.

Вам больше не придется мечтать о том, чтобы ваше ордынское сердце могло найти дом в замечательной гильдии Альянса, с которой вы только что прошли случайный рейд. Вам также не придется наряжаться в веселый фрак Альянса после прощания с фантастическими героями Орды после успешного прохождения героического подземелья. Ведь мы сотрем границы фракций для гильдий и позволим игрокам одного сервера создавать и вступать в гильдию с друзьями из противоположной фракции, когда 3 мая выйдет обновление "Зола Нелтариона".



Следует помнить о некоторых моментах касательно межфракционных гильдий:

Принадлежность гильдии к Альянсу или Орде будет зависеть от фракции лидера гильдии, а достижения и торговцы гильдии по-прежнему будут связаны с ее основной фракцией.

Члены гильдии противоположной фракции будут получать преимущества открытых общих бонусов, но не смогут внести вклад в выполнение определенных достижений. Например, представители Альянса в гильдии Орды не смогут внести свой вклад в достижение "Борец против Альянса".

Возможность починки за счет гильдии и социальные удобства, такие как общий чат, будут доступны участникам гильдии из противоположной фракции.

Игроки должны быть друзьями по Battle.net или частью одного сообщества Battle.net, чтобы иметь возможность приглашать или получать приглашение в гильдию противоположной фракции на том же игровом мире.

Участники гильдии из разных фракций смогут играть сообща только вне открытого мира; в открытом мире они по-прежнему будут считаться недружественными по отношению друг к другу (или даже враждебными в режиме войны).

Обновление 10.1 уже вовсю тестируется на PTR, а его релиз состоится 3 мая.