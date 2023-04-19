В обновлении 10.1 для World of Warcraft у игроков появится возможность вступить в межфракционные гильдии

Об этом разработчики World of Warcraft сообщили опубликовав новость на официальном сайте игры. С выходом обновления 10.1 для Dragonflight игроки смогут вступить в межфракционные гильдии, но все же некоторые ограничения будут.
Вам больше не придется мечтать о том, чтобы ваше ордынское сердце могло найти дом в замечательной гильдии Альянса, с которой вы только что прошли случайный рейд. Вам также не придется наряжаться в веселый фрак Альянса после прощания с фантастическими героями Орды после успешного прохождения героического подземелья. Ведь мы сотрем границы фракций для гильдий и позволим игрокам одного сервера создавать и вступать в гильдию с друзьями из противоположной фракции, когда 3 мая выйдет обновление "Зола Нелтариона".
Следует помнить о некоторых моментах касательно межфракционных гильдий:
- Принадлежность гильдии к Альянсу или Орде будет зависеть от фракции лидера гильдии, а достижения и торговцы гильдии по-прежнему будут связаны с ее основной фракцией.
- Члены гильдии противоположной фракции будут получать преимущества открытых общих бонусов, но не смогут внести вклад в выполнение определенных достижений. Например, представители Альянса в гильдии Орды не смогут внести свой вклад в достижение "Борец против Альянса".
- Возможность починки за счет гильдии и социальные удобства, такие как общий чат, будут доступны участникам гильдии из противоположной фракции.
- Игроки должны быть друзьями по Battle.net или частью одного сообщества Battle.net, чтобы иметь возможность приглашать или получать приглашение в гильдию противоположной фракции на том же игровом мире.
- Участники гильдии из разных фракций смогут играть сообща только вне открытого мира; в открытом мире они по-прежнему будут считаться недружественными по отношению друг к другу (или даже враждебными в режиме войны).
Обновление 10.1 уже вовсю тестируется на PTR, а его релиз состоится 3 мая.
Какая лютая дичь.
это не дичь, а реальность
WOW как отражение современного общества, начали за здравие, а заканчивают размазанным нейтральным соплежуйством.
Онлайн в игре падает, а удерживать аудиторию как-то нужно. Если бы они в прошлом не ввели межсерверные функции, то сейчас картина на серверах была бы вобще печельной. Теперь вот еще и межсерверные гильдии подгонят.