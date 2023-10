В сети оказалась информация о возможном новом дополнении Avaloren для World of Warcraft в преддверии официального анонса

Возможно, произошла утечка информации о расширении World of Warcraft Avaloren в преддверии официального анонса на BlizzCon, который состоится уже на следующей неделе.

Утечки в World of Warcraft не так уж и новы - в прошлом году в сети появились подробности о расширении Dragonflight, а также Wrath of the Lich King Classic. Теперь, возможно, сообществе World of Warcraft появилась еще одна утечка о расширении - Avaloren. Вчера один из пользователей Reddit опубликовал изображения предполагаемых зон в World of Warcraft. Это сообщение под названием "Is this 11.0" было подхвачено порталом Wowhead, и, судя по всему, стало известно больше подробностей о следующем расширении World of Warcraft, о котором ходят слухи.

Помимо четырех изображений новых зон, мы получили предполагаемый скриншот ноутбука, на котором упоминается "Авалорен" как новый континент в World of Warcraft, а также снимок телефона, на котором изображен Хаз Алгар, сопровождаемый надписью "mobile ready". Ниже мы привели текст, который можно прочитать на обоих изображениях:

Далекие земли Авалорена лежат за западным горизонтом бушующих морей Азерота. Изолированные тысячелетиями, те, кто называет эти зачарованные королевства своим домом, полагаются на живой мир под ними, связанные священными клятвами и разделенные старой ненавистью.

Агг Орранд

Поручив защиту этого сурового пустынного плато, яростные Агг'ора с жестокой эффективностью управляют своими глиняными владениями. С появлением новых угроз единство этих некогда непоколебимых голиафов раскололось, что привело к конфликту, омрачающему регион.

Хаз Алгар

Расположенный в укромных горных скалах, этот ревущий каньон бурлит разрушительной силой стихий, подавляемой конструкциями древнего объекта. Известные своей закаленной натурой и мастерством владения небом, всадники бури Хаз Алгара создали уникальное наследие на вершинах своих крепостей.