В сети оказалась информация о возможном новом дополнении Avaloren для World of Warcraft в преддверии официального анонса

Возможно, произошла утечка информации о расширении World of Warcraft Avaloren в преддверии официального анонса на BlizzCon, который состоится уже на следующей неделе.
Утечки в World of Warcraft не так уж и новы - в прошлом году в сети появились подробности о расширении Dragonflight, а также Wrath of the Lich King Classic. Теперь, возможно, сообществе World of Warcraft появилась еще одна утечка о расширении - Avaloren. Вчера один из пользователей Reddit опубликовал изображения предполагаемых зон в World of Warcraft. Это сообщение под названием "Is this 11.0" было подхвачено порталом Wowhead, и, судя по всему, стало известно больше подробностей о следующем расширении World of Warcraft, о котором ходят слухи.
Помимо четырех изображений новых зон, мы получили предполагаемый скриншот ноутбука, на котором упоминается "Авалорен" как новый континент в World of Warcraft, а также снимок телефона, на котором изображен Хаз Алгар, сопровождаемый надписью "mobile ready". Ниже мы привели текст, который можно прочитать на обоих изображениях:
Далекие земли Авалорена лежат за западным горизонтом бушующих морей Азерота. Изолированные тысячелетиями, те, кто называет эти зачарованные королевства своим домом, полагаются на живой мир под ними, связанные священными клятвами и разделенные старой ненавистью.
Агг Орранд
Поручив защиту этого сурового пустынного плато, яростные Агг'ора с жестокой эффективностью управляют своими глиняными владениями. С появлением новых угроз единство этих некогда непоколебимых голиафов раскололось, что привело к конфликту, омрачающему регион.
Хаз Алгар
Расположенный в укромных горных скалах, этот ревущий каньон бурлит разрушительной силой стихий, подавляемой конструкциями древнего объекта. Известные своей закаленной натурой и мастерством владения небом, всадники бури Хаз Алгара создали уникальное наследие на вершинах своих крепостей.
уже так пофиг на эту игру и вселенную (да, сейчас челики напишут, если тебе уже не интересен вов так зачем сюда зашел), я был правда фанатом этой замечательной вселенной, но то ли время поменяло нас, либо уже вов давно не тот, слишком много всё поменялось с тех замечательных времен (я не хочу сказать, что раньше и трава была зеленее), если бы тот старый вов вышел бы сейчас, то возможно он и на данный момент был бы классный, но сейчас правда совсем не интересен вов, сложно объяснить почему.
Тогда игру делали энтузиасты у них была идея, а сейчас вселенную клепают на отъебись лишь бы з/п капала и запись была в резюме, что работал в Близзард.
Как же понимаю. Я тоже являлся самым преданным фанатом франшизы Warcraft. Да даже сейчас иногда смотрю новости по WoW или какие-то мемы из Warcraft III. Но если раньше всё звучало и выглядело интересно, то сейчас новости больше кажутся шуткой. Лор просто убили, среди разработчиков одни "инклюзивные", коммьюнити вообще с ума сошло в некоторых местах. Да даже Battle for Azeroth был классным Аддоном, по сравнению с Shadowlands и Dragonflight. И я говорю про наполнение. Не было такого Диснеевского сюжета для детей 3+, не было чёрных Эльфов и Озарённых Дренеев-Чернокнижников, Торговой Лавки и Twitch Drops, где раздают рарные вещи, которые раньше были у единиц. И увы, даже если бы не было никаких санкций и игра стоила бы 300 рублей в месяц и 1000 за аддон, то играть никакого желания нету. Да даже если бы она стала F2P, зайти на пару вечеров поржать и всё. Интересно, что они будут делать теперь в руках Microsoft, но мне кажется, на них никто внимания обращать не будет и они будут продолжать свою политику, коммьюнити с Twitter (X) же в восторге. И вернувшийся Крис Метцен никак ситуацию не спасёт
Локации смахивают на Дренор.
отзывы веселые. "выглядит уныло, так что наверно слив правда". и ведь не поспоришь.
У них каждое новое дополенение меняется только антураж, а суть остается одна и та же - гринд. Им нужно каждые 2 года продавать игру, а нововвидений - ноль. Кажое новое дополнение вы будете делать одно и то же: квестить, гриндитьь, выполнять дейлики, закрывать данжи, рейды и ключи. Ничего более. Вов сейчас, как и другая любая ммо, сугубо игра про гринд и жопочасы. Игра действительно скатилась и не предлагает ничего нового. У всего есть начало и конец, но им же нужно как-то зарабатывать, вот и выпускают одну и ту же конфету, с той же начинкой, но в новой обертке.