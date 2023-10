В сети появилась информация о следующем аддоне для World of Warcraft и добавлении игры в Game Pass ©

После закрытия сделки Microsoft с компанией Activision Blizzard, многие игроки не без основания ожидают добавления огромного количества игр в каталог подписки Game Pass. В этом году этого точно уже не произойдет, что было подтверждено самим руководителем игрового подразделения Xbox Филом Спенсером. Однако в 2024 году игроки могут ожидать ряд крупных хитов, включая одну из самых популярных MMORPG — World of Warcraft.

Пользователь под ником ozorian_d раскрыл информацию о планах Activision Blizzard добавить World of Warcraft в подписку Game Pass и поделился первыми подробностями следующего дополнения для игры. Инсайдер утверждает, что получил сведения от надежного источника в студии Blizzard, который имеет доступ к внутренним документам и файлам.

Если верить автору утечки, следующий аддон получил название Rise of the Void. Над ним в качестве консультанта успел поработать Крис Метцен, который недавно вернулся в компанию и стал новым творческим директором вселенной Warcraft. Дополнение будет более мрачным, чем предыдущее, и частично изменит мир в духе World of Warcraft: Cataclysm.

Rise of the Void будет посвящено угрозе со стороны Владык Пустоты - таинственных сущностей, стремящихся поглотить все живое в космосе. Они манипулировали событиями на протяжении всей истории Азерота, например, создали Старых Богов и развратили Саргераса. Они также готовятся к своему окончательному вторжению, которое произойдет в ближайшее время. Аддон добавит в игру новый класс и новый предел уровня — 80.

Как утверждается, World of Warcraft станет частью Game Pass во второй половине 2024 года, предоставив подписчикам ряд внутриигровых бонусов.