В следующем крупном обновлении для Wrath of the Lich King Classic появится инструмент автоматического поиска группы

В грядущем обновлении контента для World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic компания Blizzard объявила о своем решении включить в игру функцию Random Dungeon Finder, которая вызвала разногласия среди игроков. Несмотря на отсутствие этой функции в первоначальном выпуске WoW: Wrath of the Lich King Classic в 2022 году, компания Blizzard, похоже, пересмотрела свою позицию. Скорое возвращение функции поиска подземелий вызвало споры в сообществе World of Warcraft.

Последнее обновление для Wrath of the Lich King Classic было выпущено в мае. В нем появился рейд Trial of the Crusade и другие компоненты из обновления Call of the Crusade, которое было выпущено в 2009 году. Хотя последний патч не вызвал такого ажиотажа, как Secrets of Ulduar, грядущее обновление для WoW Classic - Fall of the Lich King - очень ожидаемо. Наряду с рейдом "Цитадель Ледяной Короны" в обновлении "Падение Короля-Лича" ожидается еще одно значительное событие.

В ходе подкаста с разработчиками, посвященного обновлению World of Warcraft Community Council, Нора Валлетта (Nora Valletta), ведущий инженер-программист WoW Classic, подтвердила, что в предстоящем обновлении Wrath of the Lich King Classic будет добавлен инструмент для автоматического поиска группы. Валлетта пояснила, что если функция "Поиск группы" использовалась игроками, стремящимися заполнить пробелы в групповом контенте, то функция "Поиск случайного подземелья" больше подходит тем, кто хочет получить помощь в прокачке персонажа.

Игроки World of Warcraft неоднозначно отреагировали в социальных сетях на включение функции поиска случайных подземелий. Некоторые утверждают, что данная функция может ухудшить впечатления от WoW Classic. С другой стороны, сторонники этой идеи подчеркивали, что ее включение соответствует оригинальному релизу 2009 года. Кроме того, Джош Гринфилд, старший игровой продюсер WoW Classic, заявил, что в грядущем обновлении также появится инструмент для отслеживания квестов.

Тестирование обновления на PTR начнется в ближайшее время.