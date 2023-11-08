В World of Warcraft: Classic было забанено свыше 200 тысяч учетных записей за использование эксплойтов

Команда разработчкив классической версии World of Warcraft на днях забанила более 200 тысяч учетных записей игроков, которые использовали читы, ботов или другие эксплойты, запрещенные правилами игры. Разработчики обещают и дальше следить за ситуацией в игре и вовремя банить нарушителей.
Меры, недавно принятые против мошеннических учетных записей – октябрь 2023 г.
Для обеспечения высокой прозрачности в плане мер, предпринимаемых против мошеннических учетных записей, приводим их число за последний месяц – октябрь 2023 года:
- Всего за октябрь 2023 г. были предприняты касательно следующего числа мошеннических учетных записей WoW: 203026
Все эти меры связаны с использованием так называемых "читов" и "эксплойтов" и в основном представляют собой окончательные блокировки или 6-месячные приостановки действия. В это число не входят отдельно принятые меры за нарушения правил выбора имени персонажа или внутриигрового общения. Мы продолжим и дальше совершенствовать наши методы и противодействовать вредоносным учетным записям на ежедневной основе.
чтоб заново покупали и персов и доступ 69 мильярдов потраченных сами себя не вернут
Проще банить игроков за баги, чем эти самые баги исправлять. После запуска ЦЛК на классическом личе, прилетело столько багов, что ужас просто. Такой фигни даже в актуальные времена не было.
Это как то связано с последними историями о шаманах?