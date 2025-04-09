В World of Warcraft: Classic "Season of Discovery" появился новый рейд - Анклав Алого Ордена

Вчера для World of Warcraft: Classic «Season of Discovery» стартовал 8-й этап контента, который привнес в игру новую цепочку заданий на получение легендарного оружия, классовые изменения и новые награды для профессий. Основной новинкой обновления стал рейд "Анклав Алого Ордена" на 8 боссов с новыми классовыми комплектами.

Популярный зарубейжный канал MrGM опубликовали обзор нового рейда и легендарного оружия.

Разработчики опубликовали время открытия нового контента на 8-м этапе:

9 апреля выходит обновление с различными изменениями и улучшениями, становится доступен новый контент открытого мира в Восточных Чумных Землях;

10 апреля игрокам станет доступен рейд Анклав Алого Ордена и цепочка заданий на получение легендарного оружия.

Кроме всего прочего, разработчики внедрили в клиент игры новую фичу: теперь у игроков есть возможность переключаться между разными версиями игры из меню выбора персонажа.