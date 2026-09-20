В World of Warcraft: Forever будут сурово наказывать за покупку золота за реальные деньги - вплоть до удаления аккаунта

Разработчики World of Warcraft: Forever поделились важными подробностями об экономике игры во время недавней сессии вопросов и ответов. Ожидается, что проект не только расширит оригинальную игру новыми механиками, но и введет определенные ограничения, которые, вероятно, не обрадуют ветеранов культовой MMORPG.

Старший дизайнер World of Warcraft: Forever Джош Гринфилд прокомментировал ситуацию с системой GDKP (вещи продаются за золото прямо внутри групп). По словам разработчика, популярная система, позволяющая игрокам участвовать в аукционах за золото на выпавшие в рейде предметы и делить выручку между участниками, негативно влияет на традиционную структуру гильдий. Кроме того, GDKP тесно связана с покупкой внутриигровой валюты за реальные деньги (чаще всего на сторонних сайтах). Именно поэтому в WoW: Forever эта система будет полностью запрещена.

Blizzard хочет этим ограничением в первую очередь устранить "барьер входа" для новых игроков, у которых может сложиться впечатление, что система вынуждает их покупать дополнительное золото. Отсутствие GDKP в WoW: Forever будет связано с полным запретом на покупку золота за реальные деньги. Гринфилд признал, что до сих пор разработчики игнорировали эту проблему, но в Forever относятся к ней очень серьезно. Поэтому игроки, которые ради облегчения игрового процесса приобретут золото, например, на сторонних сайтах, будут строго наказаны. Джош Гринфилд дал понять, что такие действия могут привести к удалению аккаунта. Разработчик с 22-летним стажем игры в WoW знает, насколько болезненной была бы потеря ценного аккаунта таким образом:

Это вопрос, к которому мы подходим очень серьезно в WoW: Forever. Я сам владею аккаунтом в World of Warcraft уже 22 года и могу сказать, что не стоит его терять. Поэтому я действительно отговариваю от таких практик. Это того не стоит.

Как отметил Джош Гринфилд, до сих пор игроки могли легко обойти запрет на покупку золота. В случае с Forever у разработчиков есть более совершенные инструменты контроля, а также возможность быстро вносить изменения в баланс экономики.