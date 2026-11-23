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Digital Foundry считает, что GTA 6 можно перенести на Switch 2, но придётся многое урезать
Актёр, сыгравший Рауля Батисту в GTA 6, купил PS5 специально ради игры
HBO показал декорации Хогвартса и Косого переулка со съёмок нового "Гарри Поттера"
Разработчики Of Ash and Steel отметили первую годовщину игры анонсом масштабного обновления 2.0
Появилось первое видео GTA VI на ПК: порт Belobug показал открытый мир с первыми текстурами и шейдерами при 3-5 FPS
Хидэки Камия готов создать для Konami "по-настоящему безумную" Castlevania
Intel Core Ultra 9 4970K BFC получит 144 МБ кеша и частоту 5,5 ГГц - раскрыты подробные характеристики Nova Lake-S
ИИ Claude Fable 5.2 якобы вычислил сроки выхода GTA VI на ПК и GTA VI Online - но есть один нюанс
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1st City "Тайник" - городские прятки с загадками от ИИ, виртуальными тайниками и голубём-информатором
Marvel's Blade может не выйти: что происходит с игрой Arkane Lyon и почему её будущее зависит от продажи студии
Как освещение оживляет животных в Prehistoric Kingdom
Dawn of War IV получит русскую нейро-озвучку: трейлер Commander Edition с русской озвучкой
Из GTA 6 уже достали почти полтора миллиона реплик - энтузиаст готовит русскую нейроозвучку
От культового квеста до отменённых проектов: непростая история "Бегущего по лезвию" в видеоиграх
Жестокий хоррор Clive Barker's Hellraiser: Revival и его грани сюжета
GTA 6 возмутила игроков - теперь вместо преступлений нужно покупать девушке цветы
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Телевизор Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100
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