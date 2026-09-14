В World of Warcraft Forever полностью запретят платные бусты и жетоны ради возвращения жесткого гринда

Студия Blizzard решила принципиально отгородить готовящуюся к выходу World of Warcraft Forever от практик современного ритейла, официально отказавшись от любых форм платного ускорения прогресса. В новой версии игры, представляющей собой переосмысление оригинальной эпохи ваниллы, не появится ни внутриигровых жетонов WoW Token, ни платных бустов персонажей, ни ускоряющих прокачку механик догона. Вся система развития выстроена вокруг преодоления пути от 1 до 60 уровня исключительно собственными силами игроков.

Ассоциированный производственный директор проекта Клэй Стоун подтвердил, что команда разработчиков не строит никаких планов по добавлению бустов или продаже игрового золота в магазине. По словам разработчика, путь прокачки представляет собой главную суть игры, а мастерство пользователя и понимание механик выбранного класса должны приобретаться только во время реальных игровых сессий. Создатели намеренно лишают аудиторию возможности купить пропуск в эндгейм, возвращая ценность каждому полученному уровню и добытому в открытом мире предмету экипировки.

Такое решение неминуемо станет серьезным барьером для казуальной аудитории, привыкшей быстро догонять лидеров или закрывать дефицит свободного времени покупкой золота за реальные деньги. В актуальных версиях World of Warcraft приобретение жетонов и платных услуг давно превратилось в повседневную норму, тогда как в новом проекте игрокам придется тратить множество часов на монотонную добычу ресурсов и пешие путешествия по локациям без каких-либо поблажек со стороны внутриигрового магазина.

Разработчики подчеркивают, что экономика и социальная составляющая игры сбалансированы вокруг чистого старта и равных условий для всех участников. Ведущий инженер-программист Нора Миллс отметила, что даже альтернативных героев предстоит развивать с 1 уровня, однако этот процесс будет поощряться специальной системой наследия. Накопленные за прохождение очки позволят открывать постоянные перки для будущих персонажей, стимулируя повторное погружение в исследование мира вместо покупки готовых высокоуровневых бойцов.

Равенство стартовых позиций авторы намерены отстаивать максимально строго, поэтому игра исключает перенос золота, накопленных предметов или героев из других версий классики. Даже участники стартующего через 5 дней открытого бета-тестирования потеряют весь прогресс перед релизом. Кроме того, в самой бете планку развития ограничат сначала 20, а затем 30 уровнем, не позволяя энтузиастам заранее изучить весь контент и оторваться от сообщества.

Официальный запуск серверов World of Warcraft Forever запланирован на 4 ноября 2026 года на персональных компьютерах. В день релиза абсолютно все пользователи одновременно начнут покорение классического Азерота с 1 уровня.