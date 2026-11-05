В World of Warcraft: Forever представили наборы правил для совместной игры

Blizzard Entertainment подробнее рассказала о системе наборов правил в MMORPG World of Warcraft: Forever. Она заменяет привычный выбор игровых миров и позволяет заранее определить, в какой среде игрок хочет исследовать Азерот и взаимодействовать с другими участниками.

На выбор предлагаются несколько вариантов. Normal ориентирован на привычные приключения и сражения с монстрами, PvP делает акцент на противостоянии игрокам, а Roleplay предназначен для любителей отыгрыша персонажей. Также предусмотрен режим Roleplay-PvP, объединяющий ролевую игру с открытыми сражениями. Hardcore с перманентной смертью персонажа появится позднее.

Каждый набор правил представляет собой отдельную игровую экосистему со своими сообществами. Объединяться в группы, проходить подземелья и участвовать в рейдах можно только с персонажами, выбравшими тот же вариант. Орда и Альянс также сохраняют разделение. При этом игроки смогут выбрать предпочтительный язык общения и находить единомышленников.

World of Warcraft: Forever вышла 4 ноября 2026 года на PC и Mac через Battle.net. Для доступа требуется активная подписка World of Warcraft или игровое время. Консольные версии не анонсированы.