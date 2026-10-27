В World of Warcraft: Forever таурены смогут разгоняться быстрее большинства игроков на маунтах

Blizzard выпустила финальный балансный патч для World of Warcraft: Forever, изменив расовые способности игровых персонажей незадолго до запуска. Самое заметное усиление досталось тауренам: их пассивная способность бег по равнинам теперь позволяет разгоняться до скорости на 60% выше, чем у остальных рас.

Раньше бег по равнинам давала тауренам преимущество в 30% к скорости передвижения. Теперь бонус удвоили, и при длительном движении представители этой расы смогут развивать скорость, сопоставимую с ездовыми животными, покупка которых обходится в сотни золотых монет.

Изменения выглядят особенно забавно на фоне давней шутки сообщества WoW: из-за крупных размеров таурены визуально будто бегают медленнее остальных персонажей. Теперь Blizzard превратила их в настоящие гоночные машины, хотя за усиление способности раса лишилась некоторых небольших бонусов к урону.

Другие расы тоже получили изменения. Например, орки больше не будут получать повышенный шанс критического удара, зато их расовая способность увеличит урон питомцев чернокнижников и охотников. А способность новых синих эльфов — небеснорождённых — Read Leyline, ускоряющая восстановление здоровья и маны, стала вдвое слабее.

Blizzard продолжает подстраивать расовые особенности под определённые классы, а не стремится сделать все варианты одинаково эффективными. Это соответствует духу классической версии WoW, где выбор расы заметно влиял на игровой процесс.

При этом столь поздние изменения могут повлиять на будущую мету в высокоуровневых рейдах и PvP. Разработчики обещают регулярно балансировать WoW: Forever, но корректировка фундаментальных расовых способностей после запуска может вызвать недовольство игроков, уже выбравших персонажей под определённые комбинации расы и класса.