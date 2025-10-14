В World of Warcraft: Legion Remix началась эпоха танков - игроки жалуются на дефицит целителей и бойцов урона

Blizzard запустила World of Warcraft: Legion Remix — временное событие, возвращающее игроков в эпоху дополнения Legion, но с современными механиками и мощным прогрессом. Игроки получили шанс вновь пройти культовые рейды, собрать редкие достижения и косметику, упущенные в 2016 году. Однако обновление неожиданно породило необычную проблему — переизбыток танков.

В классической версии WoW игроки чаще жалуются на нехватку защитников, но в Legion Remix ситуация перевернулась. Из-за особенностей балансировки и системы улучшений танки быстро становятся почти неуязвимыми, тогда как бойцы урона и целители теряют значимость. Как отмечают пользователи Reddit, целые группы теперь состоят исключительно из танков, которым попросту не хватает DPS и хилов для завершения подземелий.

Пользователь Fjoes опубликовал скриншот с лобби, где десятки групп из танков ждут присоединения редкого целителя. Другой игрок, KerissaKenro, иронично заметила: «Я чувствую себя бесполезной большую часть времени, но, по крайней мере, моментально нахожу группы».

Эксперты и фанаты предполагают, что “танковая мета” будет только усиливаться, если Blizzard не вмешается. А пока в Legion Remix, кажется, настал редкий момент, когда хилеры — настоящая элита Азерота.