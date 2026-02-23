В World of Warcraft: Midnight появится система засад, которая накажет за невнимательность

В грядущем дополнении Midnight для World of Warcraft появится новая система Prey, которая должна заметно повысить напряжение в открытом мире. По словам разработчиков из Blizzard, на максимальной сложности этот режим фактически станет «don’t AFK mode» — оставлять персонажа без присмотра будет опасно для жизни.

Суть механики проста: игрок добровольно активирует режим охоты, после чего за ним начинает следить опасный противник. В определённый момент происходит неизбежная схватка один на один. Победа зависит от подготовки, билда и умения быстро реагировать на ситуацию.

Старший геймдизайнер Ким Флак объяснила, что цель нововведения — вывести игроков из состояния рутины. Многие ветераны годами выполняют одни и те же активности почти автоматически: мировые задания, редкие монстры, сбор ресурсов. Prey должна нарушить этот привычный поток и заставить внимательнее относиться к каждому выходу в открытый мир.

На низких уровнях сложности система работает мягче: противник нападёт только тогда, когда игрок уже находится в бою. Если персонаж стоит без дела, например пока владелец отошёл за едой, ничего страшного не произойдёт. Однако в режиме Nightmare правила меняются — враг может атаковать в любой момент вне безопасной зоны. Разработчики прямо предупреждают: если нужно отойти от компьютера, лучше отправиться в зону отдыха или вовсе выйти из игры.

Интересно, что сами разработчики ожидали более негативной реакции на внезапные атаки. Однако тестирование показало обратное — многим игрокам понравилось ощущение неожиданности и необходимость мгновенно менять тактику. По словам Флак, её приятно удивило, что аудитория восприняла засады как захватывающий элемент, а не как несправедливое препятствие.

Релиз Midnight намечен на следующий месяц, и уже сейчас ясно, что исследовать мир станет куда опаснее — особенно для тех, кто привык играть расслабленно.