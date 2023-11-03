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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 013 оценок

В World of Warcraft начинается новая сюжетная арка The World Soul Saga - три дополнения и мощный сюжет

GRAF_RAGE
Новости

Крис Метцен, один из отцов-основателей всех классических вселенных компании Blizzard, взявший на себя роль исполнительного продюсера, чтобы помочь сформировать будущее World of Warcraft, представил новую сюжетную арку — The World Soul Saga.

Технически, это не одно целое дополнение, а целых три. Выходить они будут постепенно и в рамках Blizzcon 2023 была представлена первая часть этой истории. Из выступления Криса можно сделать вывод, что эта сюжетная арка должна стать достойным завершением 20-ти летней истории World of Warcraft. Но это не будет означать конец игры, а напротив — сделает все возможное, чтобы игра существовала еще как минимум 20 лет!

Первым дополнением станет World of Warcraft: The War Within — игрокам придется отправиться в самое сердце Азерота (буквально) и одно из центральных мест в сюжете займут нерубианцы.

Следующей главой новой саги станет World of Warcraft: Midnight с обновленной версией старого мира Азерота. Силы Бездны вторгаются в Кель'талас, чтобы разрушить солнечный колодец. Разбросанные эльфийские племена занимают центральное место в этом дополнении, поскольку мы пытаемся избавить мир от пустоты раз и навсегда... но все "может пойти не по плану".

И, наконец, World of Warcraft: The Last Titan — заключительная глава саги World Soul с обновленной версией Нордскола. Игрокам предстоит пережить возвращение Титанов и раскрыть масштабный заговор, охватывающий тысячелетнюю историю Азерота.

Мы хотим создать ошеломительный ритм для этой франшизы. Сейчас самое время вернуться домой.
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Virus89

И главное!

Таким образом, мы делим одно длс на три! И каждое дополнение будет приобретается отдельно и за фулл прайс!😂🤣

9
LeVoNDeM

Пфф помечтайте, вон предзаказ выкатили, $50 за только первую часть из трех, жесть.

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну и как фанатам близзард? Вернулась близзард?

3
Fenharell

Нет. Ввглядит слабо и похоже на конец игры

1
Nesh22GolgJR

А просто сделать сюжетную игру, а не очередное дополнение к онлайн-фигне не могут?

0
bysaturn

Ждем Классик Классика

0
Artery Kaulitz

Как говорилось в классике: "Извращения понеслись галопом"

-2
Sneaky Pete

это должно было умереть лет 10 назад , но еще живо с этой убогой графикой

-8