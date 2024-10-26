В World of Warcraft появился благотворительный "Комплект Ревена"

До конца этого года у игроков World of Warcraft есть возможность приобрести благотворительный "Комплект Ревена", средства с продаж которого пойдут на разработку лекарств против болезни именуемой как миопатия Дюшенна. Питомец доступен в продаже как в актуальной версии игры, так и в Cataclysm Classic. Цена набора - €20/$20.

Поддержите Cure Duchenne

«Комплект Ревена» вдохновлен потрясающим сюжетом документального фильма «Удивительная жизнь Ibelin». Этот фильм рассказывает историю Матса Стэна (Ibelin) — норвежского игрока в WoW, страдавшего от миодистрофии Дюшенна. Вся выручка* от продажи «Комплекта Ревена» будет направлена в некоммерческую организацию CureDuchenne, являющуюся мировым лидером по разработке лекарств и уходе за пациентами, а также улучшению и продлению жизни пациентов, страдающих от этой прогрессирующей мышечной дистрофии.



«Ревен» — по-норвежски «лиса». Этому любознательному спутнику уже не терпится раскрыть все тайны Азерота вместе с вами — отправитесь ли вы в глубины Каз Алгара в современной версии World of Warcraft или в расколотый мир Cataclysm Classic. В комплект также входит уютная переноска Ревена для современной версии WoW — очаровательный рюкзак для трансмогрификации, в котором будет спать Ревен.

Об организации CureDuchenne

Некоммерческая организация CureDuchenne является мировым лидером по разработке лекарств и уходе за пациентами, а также улучшению и продлению жизни пациентов, страдающих от миодистрофии Дюшенна — прогрессирующей нервно-мышечной болезни. Огранизация CureDuchenne спонсирует исследования на ранней стадии болезни Дюшенна, стремясь найти лекарство и предоставить его всем, кто страдает от этого заболевания вне зависимости от места проживания, языка и финансового состояния. Организация также поддерживает семьи больных, делится информацией о заболевании и его лечении и улучшает условия ухода за пациентами с болезнью Дюшенна во всем мире, включая неблагополучные сообщества.

Приобретите благотворительный "Комплект Ревена"

В «Комплект Ревена» входит очаровательный питомец-лисенок Ревен, доступный в современной версии World of Warcraft и игровых мирах Classic, а также уютная переноска Ревена — предмет для трансмогрификации, украшенный узорами в стиле традиционной норвежской росписи.

Доступно всем персонажам

После покупки питомец Ревен для современной версии WoW и игровых миров Classic и уютная переноска Ревена для современной версии WoW будут доступны персонажам World of Warcraft, уже привязанным к учетной записи Battle.net в выбранном регионе, а также тем, которых вы создадите в будущем.



«Комплект Ревена» можно приобрести до 21:00 МСК 7 января 2025 г.

*Blizzard Entertainment направит 100% средств от продажи каждого электронного набора «Комплект Ревена» в CureDuchenne, за исключением средств, относящихся к возвратным платежам, возмещению расходов, оплате налогов на добавленную стоимость и прочих схожих налогов. Эти варианты предметов — специальная серия товаров, которая доступна только в рамках данной инициативы. Включает установленный налог на добавленную стоимость.