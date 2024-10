В World of Warcraft появился набор транспорта "30-летие Warcraft" для The War Within и Cataclysm Classic

Во внутриигровом магазине World of Warcraft появился набор транспорта "30-летие Warcraft", в который вошло по 4 новых средства передвижения для The War Within и Cataclysm Classic – грифон, гиппогриф, грознокрыл и ветрокрыл. Цена набора составляет 30$. Предложение актуально до 6 января 2025 года.

Оглянитесь и вспомните о трех десятилетиях великих приключений с набором транспорта «30-летие Warcraft»!

Летайте выше всех на величественном грифоне — традиционном транспорте людей и идеале отваги Альянса. Мчитесь к цели на яростном ветрокрыле — ездовом звере орков, воплощающем силу Орды. Изящно парите над кронами деревьев на загадочном гиппогрифе — спутнике ночных эльфов из древних лесов. И заставляйте врагов дрожать от страха, появляясь на грознокрыле нежити — символе жестокой целеустремленности Отрекшихся.



Защищайте Азерот или покоряйте новые земли, чествуя наследие Warcraft с этими эффектными средствами передвижения!



Набор транспорта «30-летие Warcraft» включает следующие средства передвижения для World of Warcraft и World of Warcraft Classic:

Грифон из кузни Хаоса (World of Warcraft)

Гиппогриф из кузни Хаоса (World of Warcraft)

Грознокрыл из кузни Хаоса (World of Warcraft)

Ветрокрыл из кузни Хаоса (World of Warcraft)

Порожденный хаосом грифон (World of Warcraft Classic)

Порожденный хаосом гиппогриф (World of Warcraft Classic)

Порожденный хаосом грознокрыл (World of Warcraft Classic)

Порожденный хаосом ветрокрыл (World of Warcraft Classic)

*Предложение действительно до 6 января 2025 г.