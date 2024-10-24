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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 172 оценки

В World of Warcraft появился набор транспорта "30-летие Warcraft" для The War Within и Cataclysm Classic

Solstice
Новости

Во внутриигровом магазине World of Warcraft появился набор транспорта "30-летие Warcraft", в который вошло по 4 новых средства передвижения для The War Within и Cataclysm Classic – грифон, гиппогриф, грознокрыл и ветрокрыл. Цена набора составляет 30$. Предложение актуально до 6 января 2025 года.

Оглянитесь и вспомните о трех десятилетиях великих приключений с набором транспорта «30-летие Warcraft»!

Летайте выше всех на величественном грифоне — традиционном транспорте людей и идеале отваги Альянса. Мчитесь к цели на яростном ветрокрыле — ездовом звере орков, воплощающем силу Орды. Изящно парите над кронами деревьев на загадочном гиппогрифе — спутнике ночных эльфов из древних лесов. И заставляйте врагов дрожать от страха, появляясь на грознокрыле нежити — символе жестокой целеустремленности Отрекшихся.

Защищайте Азерот или покоряйте новые земли, чествуя наследие Warcraft с этими эффектными средствами передвижения!

Набор транспорта «30-летие Warcraft» включает следующие средства передвижения для World of Warcraft и World of Warcraft Classic:

  • Грифон из кузни Хаоса (World of Warcraft)
  • Гиппогриф из кузни Хаоса (World of Warcraft)
  • Грознокрыл из кузни Хаоса (World of Warcraft)
  • Ветрокрыл из кузни Хаоса (World of Warcraft)
  • Порожденный хаосом грифон (World of Warcraft Classic)
  • Порожденный хаосом гиппогриф (World of Warcraft Classic)
  • Порожденный хаосом грознокрыл (World of Warcraft Classic)
  • Порожденный хаосом ветрокрыл (World of Warcraft Classic)

*Предложение действительно до 6 января 2025 г.

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