В World of Warcraft появится хардкорные сервера, где можно навсегда потерять персонажа из-за смерти ©

Разработчики из студии Blizzard наконец-то прислушались к желаниям сообщества фанатов World of Warcraft, которые давно просили увеличить сложность игры. Специально для любителей высокой уровни сложности в популярной MMORPG появится отдельные хардкорные сервера. У игроков в World of Warcraft будет только одна жизнь и воскреснуть после смерти будет уже нельзя.

Компания Blizzard в социальных сетях объявила, что в World of Warcraft Classic появится поддержка хардкорного режима уже этим летом. Игроки получат только одну жизнь для своего персонажа, без возможности его воскрешения. После смерти героя все еще можно будет войти, но только как призрак. В этой форме можно будет передать руководство гильдии или отправить сообщение друзьям. Также на этих серверах будет возможность проводить дуэль, победа и поражения в которых обретают совершенно другую ценность для игроков.

Разработчики обещают поделиться новыми подробностями о режиме уже в ближайшее время. Ожидается, что официальные хардкорные сервера в World of Warcraft появится уже в июле или августе.