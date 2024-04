В World of Warcraft появится отдельный режим для арахнофобов

После выхода дополнения The War Within для World of Warcraft появится отдельный режим для людей, которые боятся пауков - арахнофобов. Об этом сообщает портал Eurogamer.

Идея внедрить возможность убирать из игры пауков возникла во время разработки дополнения. Оказалось, что некоторые сотрудники Blizzard не хотели работать с расой нерубианцев - разумных паукообразных - из-за страха пауков. Поэтому разработчики решили добавить специальную опцию, учитывая, что среди игроков также могут найтись те, кому новая деталь может доставить много неудобств.

При включении этого режима все пауки в World of Warcraft будут превращаться в крабов, но изменение будет чисто визуальным. Хитбоксы и паттерны атак существ не меняются. Отмечается, что режим будет влиять на всю игру, а не только на контент из дополнения.

World of Warcraft уже не первая игра, разработчики которой решили позаботиться об арахнофобах. За последние годы режим для людей, испытывающих страх к паукам, появился во многих крупных тайтлах: например, в Hogwarts Legacy и Grounded. Также уже есть небольшие инди-игры, которые учитывают такую деталь.

Точная дата выхода The War Within пока неизвестна, но дополнение выпустят до конца 2024 года.