В World of Warcraft появятся бородатые дворфийки и раса харрониров

В дополнении The War Within для World of Warcraft введут уши заостренной формы для обычных людей и кул-тирасцев, а дворфийки из расы земельников получат пышные бороды. Об этом датамайнеры узнали из файлов альфа-версии игры.
Разработчики добавили большое количество настроек внешности для новой играбельной расы земельников. Можно выбрать не только прическу, цвет кожи, волос и глаз, но и добавить особые эффекты для кистей рук и самоцветов на теле. Также для женского персонажа доступно несколько вариантов бороды.
Еще в файлах игры нашли харрониров — расу, которая похожа на смесь высших эльфов и троллей. Пока неизвестно можно ли будет сыграть за харрониров в World of Warcraft, но у них есть уникальный набор доспехов и соответствующее оружие. Также у моделек этой расы большой выбор настроек внешности.
У кул-тирасцев и обычных людей обнаружили новую настройку — заостренные уши. Такие, например, будут у нового персонажа Фэрин Лотар. Эта однорукая и одноглазая воительница является родственницей Андуина Лотара. Вместо руки у «афроамериканки» протез в виде щита.
Регистрация на бету дополнения The War Within для World of Warcraft уже началась. Обладатели издания Epic Edition смогут гарантированно попасть на тестовые серверы. Зарубежные журналисты опробовали альфа-версию The War Within. Они поделились своими впечатлениями, а также опубликовали скриншоты и фрагменты геймплея. Журнал Eurogamer даже похвалил новый режим для арахнофобов. Включив опцию, всех пауков в игре можно заменить на крабов.
новость про борадатых дворфиек - цэ лайк!
новая раса - ну ок...
одноглазая, однорукая, одноногая, одноухая (ну и т.д.) негра потомок АНДУИНА мать его ЛОТАРА!!! - надеюсь окажется что она оооооочень дальняя родственница с оооооочень дальних берегов, находящихся за Азеротом=/
Окунь, за Азеротом ничего нет. Там пустота.
У дварфов это в порядке вещей. Вообще у гномов судя по литературе сложно отличить гнома мужского и женского пола. Ибо борода не показатель )))
Согласен, много у кого(в литературе)бабы-гномы с бородой, и это норм. Тут не поспоришь.
Но разве это когда то было прописано в лор Варкрафта? Раньше подобного не где не было, и было хорошо. Опять какие то сомнительные мувы от толерантного сброда.
Смотрю любят толерасты афропаладинов.