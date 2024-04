В World of Warcraft появятся бородатые дворфийки и раса харрониров

В дополнении The War Within для World of Warcraft введут уши заостренной формы для обычных людей и кул-тирасцев, а дворфийки из расы земельников получат пышные бороды. Об этом датамайнеры узнали из файлов альфа-версии игры.

Разработчики добавили большое количество настроек внешности для новой играбельной расы земельников. Можно выбрать не только прическу, цвет кожи, волос и глаз, но и добавить особые эффекты для кистей рук и самоцветов на теле. Также для женского персонажа доступно несколько вариантов бороды.

Еще в файлах игры нашли харрониров — расу, которая похожа на смесь высших эльфов и троллей. Пока неизвестно можно ли будет сыграть за харрониров в World of Warcraft, но у них есть уникальный набор доспехов и соответствующее оружие. Также у моделек этой расы большой выбор настроек внешности.

У кул-тирасцев и обычных людей обнаружили новую настройку — заостренные уши. Такие, например, будут у нового персонажа Фэрин Лотар. Эта однорукая и одноглазая воительница является родственницей Андуина Лотара. Вместо руки у «афроамериканки» протез в виде щита.

Регистрация на бету дополнения The War Within для World of Warcraft уже началась. Обладатели издания Epic Edition смогут гарантированно попасть на тестовые серверы. Зарубежные журналисты опробовали альфа-версию The War Within. Они поделились своими впечатлениями, а также опубликовали скриншоты и фрагменты геймплея. Журнал Eurogamer даже похвалил новый режим для арахнофобов. Включив опцию, всех пауков в игре можно заменить на крабов.