на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 016 оценок

В World of Warcraft стал доступен питомец "Гномелия Техносердце" за участие в промо-акции Warcraft Rumble

Solstice
Новости

Нет лучшего пилота, чем Пилот C.П.А.С., и Гномелия Техносердце – лучшая из них. Добавьте к своим приключениям харизму и смелость, когда Гномелия присоединится к вам в Азероте и за его пределами!

Если вы пройдете учебный курс Warcraft Rumble и победите Дробителя, то получите боевого питомца Пилота С.П.А.С. Гномелию в World of Warcraft. Вы должны подключить учетную запись к Battle.net.

Warcraft Rumble – это мобильная экшен-стратегия, готовая погрузить вас в веселый хаос. Перенеситесь во вселенную Warcraft, соберите армии из своих любимых героев и злодеев из Warcraft и сразитесь с ними в захватывающих сценариях, призванных проверить вашу тактическую смекалку.

Хватайте своих миниатюры, выставляйте их на поле боя и готовьтесь сражаться!

Источник  
-5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

быстро как из равноправия при котике и выборе пола одын джва и три , женщино в питомца превратилась xD сразу видно мелкософт

6
hatenemy

Карлицы - это питомцы. Так и запишем.

0