В World of Warcraft стал доступен питомец "Гномелия Техносердце" за участие в промо-акции Warcraft Rumble

Нет лучшего пилота, чем Пилот C.П.А.С., и Гномелия Техносердце – лучшая из них. Добавьте к своим приключениям харизму и смелость, когда Гномелия присоединится к вам в Азероте и за его пределами!
Если вы пройдете учебный курс Warcraft Rumble и победите Дробителя, то получите боевого питомца Пилота С.П.А.С. Гномелию в World of Warcraft. Вы должны подключить учетную запись к Battle.net.
Warcraft Rumble – это мобильная экшен-стратегия, готовая погрузить вас в веселый хаос. Перенеситесь во вселенную Warcraft, соберите армии из своих любимых героев и злодеев из Warcraft и сразитесь с ними в захватывающих сценариях, призванных проверить вашу тактическую смекалку.
Хватайте своих миниатюры, выставляйте их на поле боя и готовьтесь сражаться!
быстро как из равноправия при котике и выборе пола одын джва и три , женщино в питомца превратилась xD сразу видно мелкософт
Карлицы - это питомцы. Так и запишем.