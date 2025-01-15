В World of Warcraft стартовал второй сезон "Пиратской бури"

15 января начинается новый шторм, и игроки могут снова окунуться в режим королевской битвы "Пиратской бури" World of Warcraft. Потратьте заслуженно заработанное Награбленное на отличные новые награды в Пиратской лавке, испытайте свои силы, используя новые заклинания, исследуйте новые точки интереса на карте и многое другое!

Надвигается "Пиратская буря"

Окунитесь в непростую битву, которая приносит отличные награды для современного World of Warcraft и прогрессивных игровых миров Classic. Все, что вам нужно сделать, – это выжить... и награбить побольше.

Каждый матч длится 10-15 минут, в нем участвует 60 игроков, а победителем становится тот, кто остался последним героем. Повышайте уровень, получайте новые способности и заклинания, убивая существ и врагов, разграбляя сундуки и избегая надвигающуюся бурю.

Вас ждет пиратская жизнь

В этом пиратском приключении вам предстоит пройти множество испытаний в Нагорье Арати. Мы добавили несколько новых точек интереса, которые можно исследовать и разграбить, в том числе новые лагеря противника. Все неэлитные противники теперь перерождаются, открывая больше возможностей для получения Награбленного, а вы сможете прокатиться с ветерком, если посетите одну из точек появления лошадей, оседлаете их и отправитесь в лихое путешествие по карте.

Новые возможности в лобби

Если вы новичок в "Пиратской буре" или хотите сбить пыль с сапог перед боем, у вас будет возможность провести время в тренировочном режиме, чтобы опробовать различные заклинания, которые можно найти на карте. Вы также сможете задержаться здесь на сколько угодно, настроить назначение клавиш и ознакомиться с доступными наградами, прежде чем отправиться в бой.

Меткий глаз

Игроки, отправляющиеся на битву, обнаружат, что она стала еще краше. Теперь вы можете выбирать место приземления. А что произойдет, когда вы приземлитесь, – зависит только от вас.

Готовьтесь к абордажу!

"Пиратская буря" идеально следует принципу "заходи и играй"! Покупка дополнения не требуется, но для участия в матче с высокими ставками и исключительно личными впечатлениями необходима подписка на World of Warcraft или оплаченное игровое время. Это означает, что игроки классической версии также могут принять участие во множестве грабительских забав, просто установив современный (актуальный) клиент World of Warcraft:

Запустите настольное приложение Battle.net.

Нажмите на значок World of Warcraft сверху. Если значок отсутствует, нажмите на Игры и выберите игру из списка.

Сверху над кнопкой "Установить" находится выпадающее меню. Подтвердите, что вы хотите установить World of Warcraft.

Нажмите Установить.

Как только вы окажетесь в современном WoW:

Выберите "Пиратскую бурю"2 (Plunderstorm) в игровом меню World of Warcraft, чтобы начать.

Персонаж будет создан случайным образом и доступен для настройки перед началом игры. Вам не нужны никакие знания о расах и классах, чтобы проложить свой курс к хаосу.

Выберите между Практикой, Соло или игрой с друзьями по Battle.net – для этого создайте группу на экране выбора персонажа "Пиратской бури" и выберите Дуэт. Если в очереди на участие в дуэте нет партнера, он будет подобран автоматически. На экране выбора вы также получите доступ к чату, настройкам персонажа и просмотру очереди.

Игроки современного World of Warcraft также могут встать в очередь на участие в "Пиратской буре" любым из своих существующих персонажей со вкладки PvP окна поиска группы (I).

Панель способностей и умений – ваши верные товарищи

По мере разграбления сундуков с сокровищами и победы над противниками, вы будете открывать для себя подбираемые заклинания, способности и улучшения. В этом сезоне "Пиратской бури" мы немного изменили ситуацию, внеся несколько корректировок в ранее доступные заклинания. Мы также добавили новые атакующие и вспомогательные заклинания, чтобы встряхнуть мету. Игроки также заметят, что процесс замены заклинаний был обновлен, улучшен и стал более наглядным, а еще появился список заклинаний в местах, где доступно несколько таких, – так вам будет проще и быстрее определить заклинание, которое вы хотите подобрать.

Новые атакующие заклинания

Аура фанатизма

Аура фанатизма – Пассивно повышает скорость передвижения ваших союзников. При применении вы освящаете участок земли, нанося противникам периодический урон. Когда вы находитесь в освященной вами области, ваша скорость передвижения повышается, а атаки ближнего боя усиливаются.

Небесный шквал – Призывает с небес шквал лучей лунной энергии, наносящих урон противникам. Это заклинание может быть усилено, чтобы значительно увеличить дальность его действия.

Новые вспомогательные заклинания

Призыв Грозокрыла

Призыв Грозокрыла – Призывает Грозокрыла, в течение короткого времени создающего мощные порывы ветра, которые отбрасывают противников.

Прорыв Бездны – Открывает разлом в Бездну, создавая метку Бездны. При повторном применении "Прорыва Бездны" мгновенно возвращает к метке, нанося противникам урон и замедляя их. Повторное применение срабатывает мгновенно и его можно использовать во время применения других способностей.

Изменения баланса заклинаний

Землелом – Время восстановления уменьшено на 2 сек. на всех рангах.

Пронизывающие ветра – Время восстановления увеличено на 2 сек. на всех рангах.

Звездная бомба – Время восстановления уменьшено на 2 сек. на всех рангах.

Архонт бури – Время восстановления уменьшено на 2 сек. на всех рангах.

Токсичное угощение – Время восстановления уменьшено на 1,5 сек. на всех рангах.

Получайте удовольствие, открывая новое и экспериментируя с различными комбинациями, чтобы найти то, что подходит именно вам.

Улучшение заклинаний и способностей

Свои заклинания и способности можно улучшить, обнаружив более качественные версии в сундуках с сокровищами или найдя ту же способность в другом месте и накопив ее до 3 ранга (эпического). Кроме того, есть много возможностей для грабежа – по всей карте разбросаны различные сундуки с сокровищами разной редкости, в которых хранятся все виды способностей. Всегда будьте начеку в поисках ценной добычи и улучшений.

Незримое наблюдение

После смерти вы можете продолжить наблюдать за ходом матча с точки зрения ваших товарищей по команде (если они еще живы) или других игроков, в том числе имея возможность просматривать их умения. В конце матча вы сможете просмотреть свой рейтинг, число убийств, общее количество полученного Награбленного, заглянуть в Пиратскую лавку, а затем снова ринуться в бой!

Щедрые дары для богатых пиратов

Теперь игроки могут приобретать декоративные предметы, питомцев, звания и средства передвижения, посещая Пиратскую лавку для совершения покупок. Среди них – предметы как из предыдущей "Пиратской бури", так и новые, такие как летающий транспорт ﻿Когтекрюк, наземный транспорт Полуночный кроколиск владыки грабежа, питомец-краб ﻿Клешнеблеск, питомец-попугай Парламентер, а также разнообразные грабительские декоративные предметы3. Чтобы получить боевые трофеи, победа не обязательна.

Полученные награды открываются одновременно для всех персонажей современного World of Warcraft, появляясь в вашей коллекции.

Мы с нетерпением ждем, когда вы окунетесь в пиратское побоище. До встречи на Азероте и везде, куда вас приведут приключения!