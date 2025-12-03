В World of Warcraft: The War Within было значительно уменьшено количество опыта на развитие 71-80 уровней

Команда разработчиков World of Warcraft решили ускороить прокачку персонажей игроков, ведь теперь количество опыта, необходимого для прокачки с 70 до 80 уровня, было существенно снижено после выхода патча 11.2.7.

Теперь вашим персонажам требуется примерно на 80% меньше опыта для каждого уровня. Это также должно распространяться на персонажей Legion Remix, позволяя им легко пройти последние уровни.

Хотите быстро поднять уровень персонажа с 70 до 80 почти без усилий? Поставьте персонажа возле торговца Historian Ju’pa, который находится на праздновании 21-й годовщины. Ежедневно заходите в игру и проходите квест-опрос A Time to Reflect. Для персонажей между 70 и 80 уровнями это задание дает примерно 40% уровня ежедневно – огромный буст за ~10 секунд работы!