В World of Warcraft вернули брутозавра за $90

Похоже маунта будут возвращать в магазин ежегодно

Blizzard возобновила продажи «Позолоченного брутозавра торговца» в World of Warcraft. Стоимость ездового животного составляет $90 — что дороже базовой версии самой игры.

Владельцы брутозавра получают доступ к аукциону и почте в любой локации, где можно призвать транспорт. Из-за высокой цены геймеры массово скупают жетоны WoW за золото, чтобы пополнить кошелек Battle.net. В некоторых регионах это привело к полному исчезновению токенов.

Впервые разработчики добавили маунта в магазин в 2024 году. На его продаже удалось заработать более $15 миллионов. Приобрести брутозавра можно до 5 января 2026 года, в пересчете на внутриигровую валюту он стоит около 2,2 миллиона золотых монет.