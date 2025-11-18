В World of Warcraft вернули брутозавра за $90

Похоже маунта будут возвращать в магазин ежегодно
Blizzard возобновила продажи «Позолоченного брутозавра торговца» в World of Warcraft. Стоимость ездового животного составляет $90 — что дороже базовой версии самой игры.
Владельцы брутозавра получают доступ к аукциону и почте в любой локации, где можно призвать транспорт. Из-за высокой цены геймеры массово скупают жетоны WoW за золото, чтобы пополнить кошелек Battle.net. В некоторых регионах это привело к полному исчезновению токенов.
Впервые разработчики добавили маунта в магазин в 2024 году. На его продаже удалось заработать более $15 миллионов. Приобрести брутозавра можно до 5 января 2026 года, в пересчете на внутриигровую валюту он стоит около 2,2 миллиона золотых монет.
