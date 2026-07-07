В World of Warcraft вновь вспыхнула эпидемия спустя почти 20 лет - баг напомнил игрокам о легендарной "Порченой крови"

В World of Warcraft произошёл редкий случай, который ветераны MMORPG вспоминают с особым интересом. Из-за ошибки в работе одного из эффектов дебафф Withering Contagion («Иссушающая зараза») покинул пределы подземелья Brackenhide Hollow и начал распространяться среди игроков, вызвав хаос на одном из серверов. Сообщество быстро окрестило инцидент Corrupted Blood 2.0, проведя прямую параллель с легендарной эпидемией 2005 года.

Как сообщает WoWHead, заражение начало распространяться не позднее 3 июля, однако точный момент, когда эффект оказался за пределами подземелья, установить не удалось. Любой персонаж, вступавший в контакт с носителем дебаффа, сам становился источником инфекции, а эффект сопровождался мощными взрывами слизистой субстанции, поражавшими окружающих.

Любопытно, что накладывающий дебафф противник — Vile Rothexer — существует в игре ещё со времён выхода патча 10.0.0 в октябре 2022 года. Почему ошибка проявилась только сейчас, остаётся неизвестным. Blizzard оперативно устранила проблему хотфиксом уже 3 июля, поэтому повторить необычный баг больше невозможно.

Несмотря на короткую продолжительность, эпидемия успела оставить заметный след. Особенно сильно пострадал американский ролевой сервер Moon Guard, где игроки публиковали ролики с последствиями распространения заразы. На одном из самых обсуждаемых видео, снятом в Lion Pride's Inn, можно увидеть десятки погибших персонажей, покрывающих территорию вокруг таверны.

Название Corrupted Blood 2.0 появилось не случайно. Оно отсылает к знаменитой эпидемии «Порченой крови», произошедшей в сентябре 2005 года. Тогда эффект, предназначенный исключительно для рейдового босса Хаккара Свежевателя Душ, из-за ошибки начал распространяться по всему Азероту. Заражение уничтожало низкоуровневых персонажей, нарушало работу игровых городов и оказалось настолько масштабным, что позже стало предметом исследований специалистов по эпидемиологии и даже получило собственную статью в Wikipedia. Этот случай до сих пор считается одним из самых известных игровых событий в истории MMO.

Новая вспышка оказалась куда менее масштабной. Если оригинальная «Порченая кровь» терроризировала серверы несколько недель, то Withering Contagion просуществовала лишь считанные часы. Впрочем, последствия всё равно были весьма болезненными: по словам одного из игроков, дебафф наносил около 23 тысяч единиц урона природой при каждом срабатывании, практически мгновенно убивая низкоуровневых персонажей.

Хотя многие игроки с ностальгией восприняли неожиданное возвращение «игровой пандемии», быстрое вмешательство Blizzard выглядит вполне оправданным. Подобные ошибки неизбежно становятся яркими страницами истории World of Warcraft, однако при столь высоком уроне они способны серьёзно испортить игровой опыт тысячам пользователей. В итоге Corrupted Blood 2.0 скорее стала необычным напоминанием о прошлом, чем новой масштабной катастрофой для Азерота.