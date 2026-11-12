Ведущие разработчики World of Warcraft публично признали творческий тупик актуальной версии игры

Релиз масштабного проекта World of Warcraft: Forever сопровождался неожиданными признаниями со стороны ключевых разработчиков Blizzard Entertainment. Создатели культовой вселенной открыто заявили о творческом кризисе актуальной версии игры и усталости от курса, которым проект двигался последние годы. На фоне запуска нового ответвления ветераны студии констатировали неспособность современного ритейла удовлетворять запросы старой аудитории, что вынудило компанию искать спасение в альтернативном развитии концепций двадцатилетней давности.

Главным инициатором пересмотра философии стал ведущий геймдизайнер классической команды Blizzard Крис Зирхат, работавший над оригинальным проектом 2004 года и балансом классов вплоть до дополнения The Burning Crusade. В интервью изданию Polygon разработчик без обиняков признался, что перестал получать удовольствие от актуального состояния World of Warcraft, так как со временем игра превратилась в продукт, к которому у него больше не лежит душа. По его оценке, вектор развития современного ритейла слишком далеко ушел от духа классической ролевой игры.

Фантазия относительно этого проекта заключалась в вопросе о том, что было бы, если бы у оригинальных разработчиков было еще 2 дополнительных года на разработку, чтобы добавить новые элементы и изменить механики.

- Крис Зирхат, ведущий геймдизайнер классической команды Blizzard

Старший геймдиректор всей франшизы Ион Хаззикостас подтвердил, что студия сознательно хранила демонстративное молчание на протяжении всего года, не раскрывая дальнейшую судьбу классических серверов. Команда втайне перебросила значительные ресурсы на создание World of Warcraft Forever вместо линейного развития прошлых дополнений вроде The Burning Crusade Anniversary или Mists of Pandaria Classic. Руководство признало, что аудитория франшизы окончательно распалась, поэтому теперь компания вынуждена параллельно поддерживать 3 изолированных направления: актуальный World of Warcraft с дополнениями Midnight и The Last Titan, ответвление Forever и историческую реставрацию старых версий.

К разработке нового проекта привлекли создателей современного ритейла, которые столкнулись с необходимостью полностью пересмотреть устоявшиеся шаблоны сложности. Ассоциированный директор по производству Blizzard Клэй Стоун объяснил, что сражения в Forever намеренно сделали простыми и легко осваиваемыми. Авторы открыто признали проблему избыточной комплексности боссов в актуальной версии игры, где рядовые пользователи не могут участвовать в рейдах без десятков обязательных модификаций интерфейса и заучивания поминутных таймингов.

Поворот в сторону ретро-механик обусловлен сугубо прагматичными метриками удержания аудитории. Данные внутренних отчетов продемонстрировали, что актуальные дополнения страдают от резких скачков онлайна на релизе с последующим катастрофическим падением активности уже через 2 месяца. В то же время старые правила прокачки обеспечивают непрерывную подписку годами, избавляя издателя от финансовых ям между номерными аддонами.

Стартовый наплыв игроков на сервера World of Warcraft: Forever привел к многочасовым очередям и установил абсолютный исторический рекорд по пиковому онлайну и числу возвратившихся подписчиков за всю историю франшизы. Проект функционирует в рамках стандартной единой подписки Battle.net без необходимости приобретать отдельный клиент.