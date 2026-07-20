Вирусный енот Джимоти добрался до World of Warcraft и RuneScape - фанаты требуют добавить его в игры

Вирусный енот по кличке Джимоти, который за последние дни стал звездой соцсетей, привлек внимание не только пользователей интернета, но и игровых студий. Blizzard Entertainment, Jagex и другие разработчики уже посвятили ему собственные публикации, а игроки теперь просят сделать персонажа частью их любимых игр.

Особенно активно на мем отреагировала Blizzard, опубликовав изображение того, как необычный енот мог бы выглядеть в World of Warcraft. Вскоре похожую работу показали и авторы Old School RuneScape, а студия Dee Dee Creations даже создала для Squirrel With a Gun шуточный облик Джимоти.

Пока все это остается лишь фан-артом и демонстрацией возможностей разработчиков. Например, в Dee Dee Creations уточнили, что использовали уже существующую модель енота, а новый облик не планируется выпускать для игроков.

Тем не менее сообщество уже активно просит добавить Джимоти официально. Поклонники World of Warcraft предлагают сделать его боевым питомцем или даже ездовым животным, а фанаты RuneScape мечтают получить косметические предметы в честь неожиданной интернет-звезды.

Сам Джимоти прославился благодаря видео, снятому жительницей Сиэтла Кианой Холл. Необычная внешность енота, предположительно связанная с редким синдромом укороченного позвоночника, быстро сделала его новым любимцем пользователей социальных сетей.