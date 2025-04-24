Во внутриигровом магазине World of Warcraft доступен "Весенний набор питомцев" и 30% скидки на услуги для персонажей

Разработчики World of Warcraft объявили об очередной акции, в который вы сможете приобрести различные услуги для своего персонажа со скидкой 30% до 7 мая. Кроме того, в магазине доступна скидка на еще один интересный товар для любителей коллекционировать питомцев-спутников - «Весенний набор питомцев». Набор продается со скидкой по цене €66,5 до 7 мая, вместо €190.

Весенний набор питомцев

Приобретите комплект милашек со скидкой!

Весенний набор питомцев

Отпразднуйте приход сезона обновления и приобретите весенний набор питомцев, который включает 19 очаровательных спутников, готовых скрасить ваши путешествия в мире World of Warcraft. Навещайте знакомые края или исследуйте новые земли — эти питомцы последуют за вами куда угодно.

Крикуша

Фирн

Щенок альтеракского мастифа

Змееныш анимы

Арги

Блестяш

Цветущее древо

Ярколап

Магматический котенок

Дейзи

Грозный птенец

Рагнароша

Маленький Урсок

Маленький цийлинь удачи

Муркастраза

Тенёк

Душа Аспектов

Сумрак

Колотун

Предложение действительно в течение ограниченного времени*.

*Предложение действительно до 7 мая 2025 г. включительно.

Расчет зачеркнутой цены пакета основывался на стоимости каждого из предметов в отдельности. Если один или несколько предметов уже есть в коллекции игрока, цена пакета будет автоматически снижена. Скидка по-прежнему будет распространяться на оставшиеся предметы, даже если часть товаров в пакете уже добавлена в коллекцию игрока.