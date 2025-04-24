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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 257 оценок

Во внутриигровом магазине World of Warcraft доступен "Весенний набор питомцев" и 30% скидки на услуги для персонажей

Solstice Solstice

Разработчики World of Warcraft объявили об очередной акции, в который вы сможете приобрести различные услуги для своего персонажа со скидкой 30% до 7 мая. Кроме того, в магазине доступна скидка на еще один интересный товар для любителей коллекционировать питомцев-спутников - «Весенний набор питомцев». Набор продается со скидкой по цене €66,5 до 7 мая, вместо €190.

Весенний набор питомцев

Приобретите комплект милашек со скидкой!

Весенний набор питомцев

Отпразднуйте приход сезона обновления и приобретите весенний набор питомцев, который включает 19 очаровательных спутников, готовых скрасить ваши путешествия в мире World of Warcraft. Навещайте знакомые края или исследуйте новые земли — эти питомцы последуют за вами куда угодно.

  • Крикуша
  • Фирн
  • Щенок альтеракского мастифа
  • Змееныш анимы
  • Арги
  • Блестяш
  • Цветущее древо
  • Ярколап
  • Магматический котенок
  • Дейзи
  • Грозный птенец
  • Рагнароша
  • Маленький Урсок
  • Маленький цийлинь удачи
  • Муркастраза
  • Тенёк
  • Душа Аспектов
  • Сумрак
  • Колотун

Предложение действительно в течение ограниченного времени*.

*Предложение действительно до 7 мая 2025 г. включительно.
Расчет зачеркнутой цены пакета основывался на стоимости каждого из предметов в отдельности. Если один или несколько предметов уже есть в коллекции игрока, цена пакета будет автоматически снижена. Скидка по-прежнему будет распространяться на оставшиеся предметы, даже если часть товаров в пакете уже добавлена в коллекцию игрока.

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