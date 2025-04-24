Во внутриигровом магазине World of Warcraft доступен "Весенний набор питомцев" и 30% скидки на услуги для персонажей

Разработчики World of Warcraft объявили об очередной акции, в который вы сможете приобрести различные услуги для своего персонажа со скидкой 30% до 7 мая. Кроме того, в магазине доступна скидка на еще один интересный товар для любителей коллекционировать питомцев-спутников - «Весенний набор питомцев». Набор продается со скидкой по цене €66,5 до 7 мая, вместо €190.
Весенний набор питомцев
Приобретите комплект милашек со скидкой!
Весенний набор питомцев
Отпразднуйте приход сезона обновления и приобретите весенний набор питомцев, который включает 19 очаровательных спутников, готовых скрасить ваши путешествия в мире World of Warcraft. Навещайте знакомые края или исследуйте новые земли — эти питомцы последуют за вами куда угодно.
- Крикуша
- Фирн
- Щенок альтеракского мастифа
- Змееныш анимы
- Арги
- Блестяш
- Цветущее древо
- Ярколап
- Магматический котенок
- Дейзи
- Грозный птенец
- Рагнароша
- Маленький Урсок
- Маленький цийлинь удачи
- Муркастраза
- Тенёк
- Душа Аспектов
- Сумрак
- Колотун
Предложение действительно в течение ограниченного времени*.
*Предложение действительно до 7 мая 2025 г. включительно.
Расчет зачеркнутой цены пакета основывался на стоимости каждого из предметов в отдельности. Если один или несколько предметов уже есть в коллекции игрока, цена пакета будет автоматически снижена. Скидка по-прежнему будет распространяться на оставшиеся предметы, даже если часть товаров в пакете уже добавлена в коллекцию игрока.