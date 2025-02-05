Во внутриигровом магазине World of Warcraft появился набор "Зачарованная метла"

Разработчики World of Warcraft продолжают придумывать новый товар для внутриигрового магазина, и на днях представили новый товар - Зачарованную метлу. В данную покупку входят две ездовые метлы – "Метла сумеречной ведьмы" и "Метла небесной ведьмы" – а также 600 Торговых жетонов для Торговой лавки. Предложение доступно до 31 марта по цене €30/$30.
Набор «Зачарованная метла»
Заливайтесь ликующим хохотом, рассекая ночные небеса в режиме высшего пилотажа на метле сумеречной или небесной ведьмы!
Метлы сумеречной и небесной ведьмы будут доступны всем персонажам в современной версии WoW®, привязанным к вашей учетной записи, включая тех, которых вы создадите в будущем. Транспорт автоматически адаптируется к навыку верховой езды героя. Если навык еще не позволяет пользоваться летающими средствами передвижения, метлы будут передвигаться по земле.
В набор «Зачарованная метла» входят следующие предметы:
- Метла сумеречной ведьмы
- Метла небесной ведьмы
- 600 торговых жетонов
Предложение действительно в течение ограниченного времени*.
*Предложение действует до 31 марта 2025 г. включительно.
Высший пилотаж открывается после прохождения цепочки заданий «Полеты на драконе» на Берегах Пробуждения или автоматически по достижении 70-го уровня.
Соболезную всем коллекционерам в вов...
Давно пошла мода понтоваться покуптными маунтами? Когда я играл все понтовались
мегаредкими непобедимым/аларом/мимироном, кто был на маунте из магазина считался лохом позорным. Деградация "игроков" идет успешно)
Судя по минусам, даже успешнее, чем вы думали 🤣
В вов когда я играл было не много донатных маунтов, да красивые. Но реально люди понтовались редкими типа пепла аллара(6 лет каждую неделю ходил и не выбил) или на непобедимом как я))
Я коллекционировал маунтов. У меня их под 200 было до бфа и всех скупил тоже
Щас в тесо играю, там маунтов которых в игре достать мало а красивых и того меньше. Они либо все в магазе или в лутбоксах, ну или за полгода можешь накопить особую валюту и купить)