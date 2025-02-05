Во внутриигровом магазине World of Warcraft появился набор "Зачарованная метла"

Разработчики World of Warcraft продолжают придумывать новый товар для внутриигрового магазина, и на днях представили новый товар - Зачарованную метлу. В данную покупку входят две ездовые метлы – "Метла сумеречной ведьмы" и "Метла небесной ведьмы" – а также 600 Торговых жетонов для Торговой лавки. Предложение доступно до 31 марта по цене €30/$30.

Набор «Зачарованная метла»

Заливайтесь ликующим хохотом, рассекая ночные небеса в режиме высшего пилотажа на метле сумеречной или небесной ведьмы!

Метлы сумеречной и небесной ведьмы будут доступны всем персонажам в современной версии WoW®, привязанным к вашей учетной записи, включая тех, которых вы создадите в будущем. Транспорт автоматически адаптируется к навыку верховой езды героя. Если навык еще не позволяет пользоваться летающими средствами передвижения, метлы будут передвигаться по земле.

В набор «Зачарованная метла» входят следующие предметы:

Метла сумеречной ведьмы

Метла небесной ведьмы

600 торговых жетонов

Предложение действительно в течение ограниченного времени*.

*Предложение действует до 31 марта 2025 г. включительно.

Высший пилотаж открывается после прохождения цепочки заданий «Полеты на драконе» на Берегах Пробуждения или автоматически по достижении 70-го уровня.