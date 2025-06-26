Возвращение в Пандарию: Blizzard назвала дату запуска Mists of Pandaria Classic

Blizzard официально подтвердила, что Mists of Pandaria Classic стартует 22 июля в 01:00 по МСК. Дополнение перенесёт игроков на туманные берега Пандарии — одного из самых атмосферных континентов в истории World of Warcraft. В честь релиза компания представила подробный план запуска контента.

Уже 2 июля на классических серверах появятся пандарены, новый класс — монах, а также механики битв питомцев, массового сбора добычи и обновлённая система талантов. Игроков также ждёт ивент «Падение Терамора» — пролог к основным событиям аддона.

С 22 июля откроются локации Пандарии, максимальный уровень вырастет до 90. Станут доступны новые подземелья, рейды, сценарии, профессии, арены и поля боя. PvP-сезон начнётся 30 июля, а первый рейд — Подземелья Могу'шан — станет доступен 1 августа.

Тем, кто завершит стартовую цепочку пандаренов до конца июля, достанется бонус — ездовое животное Мудрый змей Шаохао для актуальной версии WoW. Кроме того, пандарены и монахи получат возможность мгновенно прокачаться до 85 уровня.