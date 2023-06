World of Warcraft Classic получит хардкорные миры уже сегодня на тестовых серверах ©

Blizzard предлагает новые возможности для игры в хардкорном режиме в World of Warcraft Classic, создавая новые хардкорные миры, где каждая смерть игрока будет перманентной. Хардкорные миры, запуск которых запланирован на лето, появятся в публичном тестовом царстве игры уже сегодня.

Чтобы обеспечить перманентную смерть персонажей, игроки, погибшие в новых хардкорных зонах, не смогут вернуться к своим трупам, чтобы возродиться. Игроков также нельзя будет воскресить с помощью заклинаний или предметов. Мертвые персонажи смогут оставаться в игре, но не смогут принимать участие в реальном игровом процессе.

По словам Blizzard, все хардкорные миры будут PvE. PvP будет доступно, но только для тех игроков, которые захотят его включить. В новых зонах также появится новая функция "Смертельная дуэль", позволяющая игрокам встречаться друг с другом в поединках 1 на 1 с высокими ставками, в результате которых один из персонажей может навсегда погибнуть.

Хардкорные миры для World of Warcraft Classic были впервые анонсированы еще в мае. В настоящее время игра находится на стадии расширения Wrath of the Lich King, а основной World of Warcraft - на стадии Dragonflight.