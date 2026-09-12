World of Warcraft Forever анонсирована - Blizzard наконец-то делает ту самую Classic Plus, о которой просили фанаты

Blizzard Entertainment на BlizzCon 2026 официально представила World of Warcraft Forever — новую версию классической MMO, которую сообщество годами называло Classic Plus. Проект сохранит ключевые принципы World of Warcraft Classic, но при этом получит большое количество нового контента. Полный релиз состоится 4 ноября, а бета-тестирование начнётся уже 17 сентября.
Исполнительный продюсер и вице-президент по World of Warcraft Холли Лонгдейл описала Forever как одновременно знакомую и новую версию игры, в центре которой будет сам мир и его сообщество. Blizzard хочет сохранить простоту классического World of Warcraft, но добавить достаточно нового контента, чтобы игроки могли оставаться в игре на протяжении многих лет. При этом максимальный уровень персонажей в обозримом будущем останется на отметке 60.
World of Warcraft Forever получит три новые зоны, несколько переработанных территорий и более 1000 новых заданий. Blizzard также добавит девять новых подземелий, новые профессии и репутации, обновлённую графику мира и новое PvP-поле боя — Острова Тёмного Копья. Для персонажей максимального уровня подготовят два рейда: один рассчитан на группы из 10 игроков, второй — на 20 человек.
Одним из самых заметных нововведений станет новая раса — небесные эльфы. Их родина расположена в одной из новых зон World of Warcraft Forever. При этом разработчики подчёркивают, что новый контент предназначен не только для персонажей 60-го уровня: игроки любого уровня смогут найти в нём новые занятия.
World of Warcraft Forever уже доступна для игры на самой выставке BlizzCon 2026. Бета-тестирование стартует 17 сентября, а полноценный релиз состоится 4 ноября.
World of Warcraft вышла в 2004 году и за последующие два десятилетия получила 11 дополнений, которые постепенно меняли первоначальную формулу игры. В 2019 году Blizzard запустила World of Warcraft Classic, вернувшую поклонникам оригинальный игровой опыт, однако со временем Classic также начала двигаться вперёд и уже добралась до классических версий нескольких дополнений, включая The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm и Mists of Pandaria.
Forever предлагает другой подход: вместо очередного путешествия по дополнениям Blizzard хочет сохранить классическую основу и одновременно развивать её новым контентом. Если компания действительно будет придерживаться заявленной философии, World of Warcraft Forever может стать именно той версией Classic Plus, которую сообщество ждало много лет.
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