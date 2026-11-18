World of Warcraft: Forever продолжает устанавливать рекорды. По словам исполнительного продюсера и вице-президента Blizzard Холли Лонгдейл, за последнюю неделю в новой версии MMO играло больше людей, чем в World of Warcraft за любой аналогичный период за последние 15 лет.

Лонгдейл поделилась статистикой проекта в социальных сетях. К вечеру 17 ноября в игре было зарегистрировано 15 160 147 персонажей. За это время пользователи выполнили более 1,48 млрд заданий и победили почти 9,8 млрд противников.

Игроки активно взаимодействуют и друг с другом. В World of Warcraft: Forever уже создано 140 764 гильдии, а общее число совместных групп достигло 71,3 млн. PvP-сражения также пользуются популярностью: на счету сообщества почти 29 млн убийств других игроков и около 197 млн смертей персонажей.

Ранее Blizzard сообщала, что World of Warcraft: Forever установила рекорд по числу одновременно подключённых игроков на старте среди всех запусков MMO в истории серии. Новая статистика подтверждает, что интерес к проекту сохраняется и после первоначального ажиотажа. По мнению GamesRadar+, со временем Forever может стать одной из главных версий World of Warcraft наряду с оригинальной игрой и Classic.