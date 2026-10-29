World of Warcraft Forever может выйти на консолях - Blizzard намекнула на поддержку Project Helix

Blizzard рассматривает возможность запуска World of Warcraft на разных платформах, а новая система управления с геймпадами в World of Warcraft Forever может стать первым шагом к консольной версии MMORPG. Исполнительный продюсер игры Холли Лонгдейл заявила, что компания хочет дать игрокам возможность запускать проект где угодно, а со временем — на любом устройстве. В разговоре с GamesRadar она также упомянула Project Helix — будущую платформу Microsoft.

По словам Лонгдейл, сейчас разработчики сосредоточены на том, чтобы качественно реализовать управление с контроллера. Для этого World of Warcraft Forever стала подходящей отправной точкой. Она считает, что работа над этой системой может обеспечить игрокам больше гибкости, чем просто возможность играть на консолях. Ассоциированный директор по производству Клэй Стоун добавил, что энтузиасты уже экспериментируют с запуском WoW даже на Nintendo DS.

В отличие от базовой поддержки контроллеров, появившейся в обычной версии WoW ещё с дополнением Shadowlands, World of Warcraft Forever получит полноценный интерфейс для игры с геймпада: отдельные панели действий, управление выбором целей и навигацию по меню. Для этого не потребуется устанавливать сторонние модификации вроде ConsolePort.

Разговоры о консолях для World of Warcraft ведутся уже несколько лет. Ещё три года назад Лонгдейл рассказывала, что Blizzard обсуждает такую возможность, особенно после перехода под контроль Microsoft. Теперь упоминание Project Helix вновь подогрело предположения о том, что MMORPG может появиться на будущих консолях Xbox. Однако официального анонса консольной версии пока не было.

Поддержка геймпадов на ПК появится 4 ноября. World of Warcraft Forever — новая версия классической MMORPG, представленная на BlizzCon 2026. Она расширит Восточные королевства и Калимдор, сохранив акцент WoW Classic на исследовании мира, прокачке и взаимодействии игроков.