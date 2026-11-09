World of Warcraft: Forever получила важное обновление: Blizzard увеличила опыт за прохождение подземелий на 50%

Blizzard уже начала менять World of Warcraft: Forever с учётом отзывов игроков. В одном из первых крупных исправлений разработчики пересмотрели систему получения опыта в подземельях: теперь за убийство противников там дают на 50% больше XP. Изменение должно сделать повторные прохождения данжей более выгодными и мотивировать игроков возвращаться в них снова.

После запуска World of Warcraft: Forever многие пользователи жаловались, что подземелья практически не имело смысла проходить повторно. Награды за опыт казались слишком скромными, из-за чего игроки быстро теряли интерес к таким вылазкам. Некоторые даже обвиняли Blizzard в том, что разработчики фактически наказывают тех, кто предпочитает регулярно посещать подземелья вместо прокачки другими способами.

Компания прислушалась к критике и 8 ноября выпустила хотфикс. В примечаниях к обновлению Blizzard пояснила, что увеличение опыта за убийство противников должно сделать повторные забеги более привлекательными. Игроки положительно встретили изменения: публикация с анонсом быстро собрала более 1700 отметок «Нравится».

Это не первое вмешательство разработчиков в баланс World of Warcraft: Forever. Днём ранее, 7 ноября, Blizzard выпустила серию исправлений для нескольких классов: друидов, магов, разбойников, воинов и чернокнижников. Изменения также затронули отдельных противников, задания и профессию кожевничества.

Похоже, Blizzard намерена активно поддерживать проект и оперативно реагировать на отзывы сообщества. Для игры, переосмысляющей оригинальную World of Warcraft 2004 года, это особенно важно: разработчикам необходимо сохранить дух классической версии, одновременно устраняя проблемы, которые могут испортить впечатления от игры. Если компания продолжит прислушиваться к игрокам, World of Warcraft: Forever сможет стать ещё более привлекательным возвращением к истокам MMORPG.