World of Warcraft Forever получила зелёный свет не сразу - разработчикам пришлось удивлять коллег обновленной графикой

Идея запуска ещё одной версии World of Warcraft поначалу вызвала скепсис даже внутри Blizzard. Чтобы убедить сотрудников в перспективности World of Warcraft Forever, разработчикам пришлось подготовить наглядную демонстрацию обновлённой графики. Как рассказал старший геймдизайнер Джош Гринфилд в интервью Bloomberg, переломным моментом стала небольшая переработанная локация, показавшая, каким может быть знакомый Азерот с современной системой освещения.

За основу команда взяла «Сезон открытий» — обновление WoW Classic, вышедшее в 2023 году. Разработчики переработали небольшой участок «Аббатства Североземья», превратив его в своеобразную визуальную витрину проекта. Внутри студии эту локацию называли «красивым уголком» и использовали, чтобы продемонстрировать руководству и скептически настроенным коллегам потенциал новой версии игры.

По словам Гринфилда, многие сотрудники Blizzard были убеждёнными поклонниками оригинальной Classic и не сразу приняли идею ещё одной ветки MMO. Однако после демонстрации обновлённой локации отношение части команды изменилось. Разработчики увидели, что проект способен предложить нечто большее, чем простое повторное издание старой игры.

World of Warcraft Forever занимает отдельное место между оригинальной Classic и современной версией MMO. Проект сохраняет Азерот образца 2004 года и ограничение максимального уровня на отметке 60, но при этом предлагает значительно улучшенную графику, дополнительные подземелья и современные удобства, которых не было в первоначальном релизе.

В отличие от обычной Classic, которая постепенно проходит через дополнения и события из истории World of Warcraft, Forever не должна следовать этой хронологии. Её задача — сохранить атмосферу и основу оригинальной игры, одновременно развивая собственную версию классического Азерота.

Любопытно, что одним из главных аргументов в пользу проекта оказалась не масштабная презентация или список новых возможностей, а небольшой фрагмент знакомого мира. Именно он помог убедить даже преданных поклонников старой Classic, что у ещё одной версии World of Warcraft есть собственная аудитория.