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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 442 оценки

World of Warcraft: Forever получит новые эффекты воды, улучшенные текстуры и усовершенствованное освещение

Solstice Solstice

Как вы уже знаете, на прошлых выходных Blizzard анонсировала World of Warcraft: Forever - переосмысление классики образца 2005 года с новым контентом и обновлением графики. На выставке разработчики затронули не мало тем, одной из которых стало обсуждение технической части игры.

Одной из самых обсуждаемых тем стали визуальные изменения и сравнение графики новой версии с оригинальной классикой. В игру добавлены динамические источники света, честный Bloom и лучи света, пробивающиеся сквозь кроны деревьев.

Ютуб канал For Azeroth опубликовал видеоролик, где наглядно продемонстрирован пример таких изменений. Игроки отмечают, что, например, Ашенваль и Элвиннский лес теперь выглядят значительно глубже за счет мягких световых переходов. Объемный туман делает классический мир визуально больше и загадочнее.

Реалистичная симуляция воды — это то, чем разработчики гордятся больше всего. В игре полностью переработана физика и анимация рек и океанов. Вода стала живой и текучей, хотя часть посетителей выставки отмечали, что всё равно будут переключать настройки воды на классическую ради ностальгии.

Напоминаем вам, что релиз World of Warcraft: Forever запланирован на 4 ноября 2026 года. Уже сейчас вы можете оформить предзаказ и отправить заявку на участие в закрытом бета-тестировании.

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