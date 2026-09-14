World of Warcraft: Forever получит новые эффекты воды, улучшенные текстуры и усовершенствованное освещение

Как вы уже знаете, на прошлых выходных Blizzard анонсировала World of Warcraft: Forever - переосмысление классики образца 2005 года с новым контентом и обновлением графики. На выставке разработчики затронули не мало тем, одной из которых стало обсуждение технической части игры.

Одной из самых обсуждаемых тем стали визуальные изменения и сравнение графики новой версии с оригинальной классикой. В игру добавлены динамические источники света, честный Bloom и лучи света, пробивающиеся сквозь кроны деревьев.

Ютуб канал For Azeroth опубликовал видеоролик, где наглядно продемонстрирован пример таких изменений. Игроки отмечают, что, например, Ашенваль и Элвиннский лес теперь выглядят значительно глубже за счет мягких световых переходов. Объемный туман делает классический мир визуально больше и загадочнее.

Реалистичная симуляция воды — это то, чем разработчики гордятся больше всего. В игре полностью переработана физика и анимация рек и океанов. Вода стала живой и текучей, хотя часть посетителей выставки отмечали, что всё равно будут переключать настройки воды на классическую ради ностальгии.

Напоминаем вам, что релиз World of Warcraft: Forever запланирован на 4 ноября 2026 года. Уже сейчас вы можете оформить предзаказ и отправить заявку на участие в закрытом бета-тестировании.