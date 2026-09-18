World of Warcraft: Forever столкнулась с огромными очередями в бета-версию - разработчики не ожидали такого наплыва

Бета-тестирование World of Warcraft: Forever столкнулось с проблемой, хорошо знакомой поклонникам MMORPG: серверы оказались не готовы к количеству желающих попасть в игру. Разработчики признали, что наплыв игроков оказался настолько большим, что сейчас приходится экстренно увеличивать мощности различных сервисов.

«Количество людей, стучащих в дверь бета-тестирования, просто… безумное», — рассказал заместитель директора по производству Клейтон Стоун. Он поблагодарил игроков за интерес к проекту и сообщил, что команда постепенно расширяет инфраструктуру.

Другой представитель Blizzard призвал фанатов набраться терпения, отметив, что серверы испытывают серьёзную нагрузку. По словам разработчиков, мощности продолжают увеличивать, и в конечном итоге попасть в тестирование смогут все желающие.

Ситуация ожидаемо стала поводом для шуток среди сообщества. На форумах и в социальных сетях игроки публикуют мемы о времени ожидания и первые впечатления тех, кому уже удалось пробиться в игру. Особое внимание привлекло очевидное совпадение: название World of Warcraft: Forever уже само по себе располагает к шуткам о том, что ожидание доступа длится целую вечность.

При этом проблемы с запуском бета-тестирования не меняют планов Blizzard относительно проекта. World of Warcraft: Forever должна вернуть классической версии MMORPG масштабное обновление с новым контентом, сохранив при этом атмосферу оригинального WoW.

Разработчики пока не называют точные сроки, когда очереди будут полностью устранены, однако обещают продолжать наращивать серверные мощности по мере роста нагрузки.