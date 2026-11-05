World of Warcraft: Forever запустилась с небольшими очередями и тысячей новых заданий

В ночь на 5 ноября Blizzard открыла доступ к World of Warcraft: Forever — самостоятельной версии классической MMORPG, которую компания позиционирует как Classic+. Новинка доступна всем владельцам стандартной подписки World of Warcraft. Запуск прошёл без серьёзных затруднений, хотя игрокам всё же пришлось столкнуться с очередями. Впрочем, они оказались заметно меньше тех, что наблюдались во время закрытого бета-тестирования: тогда в ожидании находились более 10 тысяч человек.

Несмотря на возвращение к ранней версии оригинальной World of Warcraft, Forever не ограничивается простым воспроизведением старого Азерота. Blizzard добавила несколько новых территорий, включая Лесоречье, гору Хиджал и остров Зефрис. Последний стал стартовой локацией для небеснорождённых — новой расы эльфов ветра, представители которой могут присоединиться как к Орде, так и к Альянсу. В зависимости от выбора игрокам предстоит пройти один из двух сюжетных путей.

В общей сложности разработчики добавили более тысячи заданий и новые подземелья, а также переработали систему отдыха в лагере и механики профессий. Расширились и доступные комбинации рас и классов: теперь, например, орки могут становиться магами, тролли — чернокнижниками, а отрёкшиеся — паладинами.

Не обошлось и без визуальных улучшений. В Forever обновили освещение и окружение, сохранив при этом основу классической версии MMORPG. Перед запуском Blizzard также выпустила обзорный ролик, в котором подробно рассказала об основных особенностях проекта.