World of Warcraft и её культовое DLC спасли популярного стримера от самоубийства

В современном обществе игры и их культурное наследие часто подвергаются критике. Особенно часто это исходит от политиков, которые видят в играх лишь жестокость и другие негативные аспекты. Люди, критикующие игры, игнорируют ту часть, за которую их на самом деле любят — они способны развлекать и дарить новые эмоции. Иногда этого бывает достаточно, чтобы спасти человека от отчаянных решений. Яркий тому пример — история популярного стримера Asmongold и знаменитой ММО-игры World of Warcraft.

На одной из последних трансляций Asmongold признался, что когда-то всерьёз задумывался о самоубийстве. Мрачные мысли посещали его 16 лет назад, когда он только что закончил школу. Социальное давление, необходимость в деньгах и депрессия почти не оставляли ему шансов на спокойную жизнь. Однако всё изменилось с выходом дополнения Wrath of the Lich King для World of Warcraft, которое впоследствии было признано фанатами лучшим расширением к игре.

Asmongold решил попробовать World of Warcraft и новое дополнение, которое так его увлекло, что он забыл о своих мрачных мыслях. Психологические проблемы не исчезли полностью, но игра помогла ему справиться с тяжёлой депрессией и найти выход из сложной ситуации. С началом Wrath of the Lich King он запустил свою карьеру стримера, что позволило ему зарабатывать деньги, в которых он тогда так нуждался.

В заключение стример отметил, что продолжает работать над собой. В будущем он надеется достичь удовлетворения от своей жизни и не зацикливаться на критике и других негативных внешних факторах.