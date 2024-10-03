World of Warcraft и её культовое DLC спасли популярного стримера от самоубийства

В современном обществе игры и их культурное наследие часто подвергаются критике. Особенно часто это исходит от политиков, которые видят в играх лишь жестокость и другие негативные аспекты. Люди, критикующие игры, игнорируют ту часть, за которую их на самом деле любят — они способны развлекать и дарить новые эмоции. Иногда этого бывает достаточно, чтобы спасти человека от отчаянных решений. Яркий тому пример — история популярного стримера Asmongold и знаменитой ММО-игры World of Warcraft.
На одной из последних трансляций Asmongold признался, что когда-то всерьёз задумывался о самоубийстве. Мрачные мысли посещали его 16 лет назад, когда он только что закончил школу. Социальное давление, необходимость в деньгах и депрессия почти не оставляли ему шансов на спокойную жизнь. Однако всё изменилось с выходом дополнения Wrath of the Lich King для World of Warcraft, которое впоследствии было признано фанатами лучшим расширением к игре.
Asmongold решил попробовать World of Warcraft и новое дополнение, которое так его увлекло, что он забыл о своих мрачных мыслях. Психологические проблемы не исчезли полностью, но игра помогла ему справиться с тяжёлой депрессией и найти выход из сложной ситуации. С началом Wrath of the Lich King он запустил свою карьеру стримера, что позволило ему зарабатывать деньги, в которых он тогда так нуждался.
В заключение стример отметил, что продолжает работать над собой. В будущем он надеется достичь удовлетворения от своей жизни и не зацикливаться на критике и других негативных внешних факторах.
а на какие деньги он в него играл то тогда ? на сэкономленные от мыла с веревкой ? как трогательно
В своё время это было великолепно, но сейчас эмоции от игры совсем другие, даже если возвращаешься на Wrath of the Lich King, то того ажиотажа уже нет, как раньше.
Если у вас возникают нехорошие мысли, советую все-таки лечиться не играми, а брать себя в руки, записываться на платный приём к психиатру и затем пропивать рецептурные препараты, которые он вам пропишет. Чуть ли не за пару дней жизнь точно обретёт смысл и вы сэкономите кучу денег и времени на походы к психологам. Напомню, что психолог - не врач, который не имеет права вам выписывать лекарства.
Я примерно такую же хрень испытывал в возрасте с 17 до 23-24 лет, а потом тупо зибиваешь хер и живешь нормально.
В том, что игры помогают, в этом есть доля правды, но это не панацея.
В остальном Асмонголд лукавит. Деньги и слава очень сильно портят людей.
Я себя так же чувствовал как и он, пока не вышла "Смута" и я понял, что жизнь моя, не так уж и плоха)
Над некоторыми вещами лучше не шутить.