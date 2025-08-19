World of Warcraft: Midnight обновляет Кель'Талас и открывает новые эпические зоны

Blizzard представила вступительный ролик следующего дополнения World of Warcraft: Midnight на Gamescom Opening Night Live, показав обновлённый Кель’Талас, Луносвет и новые опасные территории для эльфов крови. Midnight обещает не только визуальный апгрейд старых локаций, но и массу новых событий, рейдов и подземелий, которые изменят привычный игровой опыт.

Для ветеранов WoW Кель’Талас знаком с самого The Burning Crusade: это родина эльфов крови, Луносвет, Леса Вечной Песни, северный остров Кель’Данас и Призрачные земли на юге. Сегодня эти зоны мало чем удивляют, но Midnight полностью меняет правила игры: угроза пустоты и злодей Ксал’атат нападают на Солнечный Колодец, магический источник силы эльфов, и игрокам предстоит защитить его вместе с Лор’темаром Тероном.

Дополнение открывает четыре основные зоны: переработанные Леса Вечной Песни, улучшенный Зул’Аман и две новые локации — корни Харандара и Шторм Пустоты. Игроки будут перемещаться между зонами, начиная с Лесов Вечной Песни и заканчивая Штормом Пустоты, при этом Зул’Аман и Харандар можно проходить в удобном порядке.

Midnight стартует с трёх рейдов одновременно: «Шпиль Пустоты» с шестью боссами, «Разлом Снов» с одним и «Поход на Кель’Данас» с двумя боссами. Игроков ждут восемь новых подземелий, включая переработанную Террасу Магистров, новое PvP-поле боя и свежий режим «Добыча», где охота на мощных врагов сопровождается опасностью попасть в засаду.

Новых классов не появится, но Midnight привносит новые возможности: союзная раса Хараниры, новая специализация охотника на демонов средней дальности и возможность для эльфов Пустоты стать охотниками на демонов. Также переработаны рейды для новичков, упрощено управление воздушными полётами и добавлены сюжетные режимы для затравки игрокам, возвращающимся к игре.

И, пожалуй, самая долгожданная особенность — жильё для игроков. Blizzard подтверждает: полностью настраиваемые дома, инструменты для 3D-размещения предметов, перекраска мебели, десятки декоративных элементов и частные и общественные районы. И никаких сражений за участки, как в Final Fantasy XIV — каждый сможет спокойно обустроить свой уголок в мире WoW.

Предзаказ уже доступен, и не только в Battle.net но и в нашем каталоге призов. Стандартное издание дает ранний доступ к системе Жилищ, а Епическое издание позволит начать вам игру на 3 дня раньше!