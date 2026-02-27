World of Warcraft: Midnight открывает двери раннего доступа

Blizzard запустила ранний доступ к масштабному дополнению World of Warcraft: Midnight, которое знаменует новую главу в истории Азерота. Пока доступ открыт не всем, но защитники мира уже могут вступить в бой против армий предвестницы Бездны Ксал’атат. Игроков ждут опасные приключения в обновлённых землях Кель’Таласа, на глубинах планеты и за её пределами, а также щедрые награды за проявленную доблесть.

На раннем этапе персонажи смогут прокачаться до 90 уровня, изучить новые героические и высшие таланты, а также исследовать четыре свежие локации: Леса Вечной Песни, Зул’Аман, Харандар и Буря Бездны, над которыми уже разрешены полёты. Игроки пройдут вступительную сюжетную линию расширения, побочные цепочки заданий и столкнутся с редкими существами за ценными сокровищами.

Дополнение изобилует коллективными активностями: локальные задания, публичные события вроде «Званого ужина у Салтерила» и «Атаки на Штормарион», а также четыре фракции известности — Двор Луносвета, племя Амани, Хара’ти и Сингулярность. Любители подземелий оценят восемь новых инстансов и вылазок, включая Арену Шрама Бездны и Террасу Магистров. PvP-геймеры получат поле боя «Зубец убийцы» и одноимённую зону в открытом мире с ограниченным количеством очков чести.

Полноценный старт первого сезона, включающего основные испытания, запланирован на 18 марта, а промежуточные активности станут доступны уже 4 марта.