World of Warcraft мог стать MMO от первого лица, рассказал бывший директор Overwatch Джефф Каплан

Бывший руководитель Overwatch и автор World of Warcraft, Джефф Каплан, раскрыл, что у него были идеи сделать WoW в перспективе от первого лица. В интервью и на недавнем стриме он признался, что активно продвигал эту концепцию внутри Blizzard во время разработки MMORPG.
«Я очень хотел, чтобы World of Warcraft был от первого лица, — сказал Каплан. — Я много спорил за это». Он отметил, что хотя игра в третьем лице прекрасно работает и позволяет видеть персонажа, его собственные предпочтения сформировались под влиянием опыта с EverQuest, где камера третьего лица была не самой удачной и редко использовалась игроками.
Каплан добавил, что его новая игра, The Legend of California, отчасти реализует его давнюю идею. Хотя проект представляет собой открытый мир в жанре экшен-шутера и не является полностью RPG, в нём можно встретить элементы, свойственные фантастическим ролевым играм: верховую езду, исследование лесов и гор, дальнобойное и ближнее оружие. При этом акцент сделан меньше на внешность персонажа и больше на взаимодействие с миром, что отражает философию игр от первого лица.
А вам не тошно от подобных новостей? Это все равно что Варкрафт задумывался как гонки изначально. Бред полный эти додумки
не мог бы. ммо в 2004 от первого в таком масштабе? лол. да и не от 3го она, она ближе к изометрии, так как это удобнее контролировать поле боя, а будущих аддонах когда добавили кучу эффектов так вообще перса отдаляют до букашки