World of Warcraft мог стать MMO от первого лица, рассказал бывший директор Overwatch Джефф Каплан

Бывший руководитель Overwatch и автор World of Warcraft, Джефф Каплан, раскрыл, что у него были идеи сделать WoW в перспективе от первого лица. В интервью и на недавнем стриме он признался, что активно продвигал эту концепцию внутри Blizzard во время разработки MMORPG.

«Я очень хотел, чтобы World of Warcraft был от первого лица, — сказал Каплан. — Я много спорил за это». Он отметил, что хотя игра в третьем лице прекрасно работает и позволяет видеть персонажа, его собственные предпочтения сформировались под влиянием опыта с EverQuest, где камера третьего лица была не самой удачной и редко использовалась игроками.

Каплан добавил, что его новая игра, The Legend of California, отчасти реализует его давнюю идею. Хотя проект представляет собой открытый мир в жанре экшен-шутера и не является полностью RPG, в нём можно встретить элементы, свойственные фантастическим ролевым играм: верховую езду, исследование лесов и гор, дальнобойное и ближнее оружие. При этом акцент сделан меньше на внешность персонажа и больше на взаимодействие с миром, что отражает философию игр от первого лица.