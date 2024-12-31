World of Warcraft отмечает наступление нового 2025 года

Разработчики World of Warcraft приглашают игроков отпраздновать наступление нового 2025 года в Азероте! До завтрашнего утра во всех столицах фракций каждый час можно любоваться праздничными фейерверками и танцевать с празднующими горожанами. Танцуйте с горожанами и получите эффект "Счастливого празднования!", повышающий все характеристики на 10%.

Зрелищные праздничные фейерверки ждут вас!



В честь праздника Зимнего Покрова небеса над столицами вспыхнут множеством разноцветных огней! Сегодня, 31 декабря, начиная с 18:00 по времени сервера, каждый час в ваших любимых столичных городах можно будет любоваться восхитительными фейерверками. Такое точно пропускать не стоит!



Хотите помериться силами с другими игроками в PvP? Вам стоит заглянуть на огонек в Пиратскую Бухту. Там вас ждут не только фейерверки: стражники решили отдохнуть и не будут следить за порядком в городе до самого утра.