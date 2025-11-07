World of Warcraft получит премиальную валюту для игрового жилья, но фанаты скептичны

В следующем дополнении World of Warcraft под названием Midnight игроков ждёт долгожданная система игрового жилья. Вместе с ней Blizzard впервые за 21 год вводит премиальную валюту, получившую название Hearthsteel. Данные о новом ресурсе были обнаружены в файлах альфа-версии игры сайтом Wowhead, после чего компания подтвердила информацию официально.

Hearthsteel будет приобретаться за баланс Battle.net, а значит, и за внутриигровое золото через WoW Token. Blizzard пообещала, что ассортимент предметов за премиальную валюту будет ограничен и не затронет важные для мира Азерота декорации, тематические предметы рас и классов, а также уже знакомые и любимые игроками объекты. Основная цель Hearthsteel — упрощение покупки множества мелких предметов для обустройства жилья. Например, игрокам может понадобиться комплект стульев для обеденного стола, сервировки для гостей или набор свечей для уютной атмосферы. Blizzard заявляет, что использование Hearthsteel делает процесс приобретения таких наборов более удобным и эффективным.

Однако сообщество отнеслось к идее скептически. Пользователи Reddit отметили, что Blizzard может использовать валюту для повышения продаж, предлагая её только пачками, например по 1000 или 2000 единиц, даже если предмет стоит 1100 Hearthsteel. В таком случае игроки будут вынуждены тратить больше, чем нужно, что вызывает критику. По мнению некоторых фанатов, задачи упрощения покупки нескольких предметов можно было бы достичь обычной корзиной покупок, как это делают многие современные игры.

Дополнительно игроки опасаются, что для каждого элемента интерьера придётся покупать или зарабатывать несколько копий, чтобы полностью обставить дом. Blizzard поясняет, что ограничения на дубли предметов существуют для сохранения ценности редких предметов, но одновременно сообщество хочет полной свободы обустройства жилья — возможность ставить столько стульев, столов и декоративных элементов, сколько пожелает игрок.

Компания подчёркивает, что система жилья ещё находится в разработке и будет дорабатываться даже после релиза дополнения Midnight. Тем не менее, введение премиальной валюты в игру, которая 21 год обходилась без неё, вызвало шквал критики. Фанаты надеются, что Blizzard учтёт их замечания и не станет превращать долгожданную функцию в инструмент дополнительного заработка, а система Hearthsteel станет удобным и справедливым способом приобретения предметов для обустройства домов.

С выходом Midnight в следующем году Hearthsteel станет настоящей проверкой для Blizzard: смогут ли они гармонично объединить монетизацию и долгожданный контент, не потеряв доверие игроков.