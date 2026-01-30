World of Warcraft получит свой Prop Hunt: Blizzard анонсировала режим Decor Duel 5v5

В World of Warcraft появится режим в духе Prop Hunt — классической прятки из Garry’s Mod, где игроки маскируются под предметы окружения. Blizzard официально анонсировала его в рамках трансляции State of Azeroth.

Новый режим получил название Decor Duel и станет частью обновления 12.0.5. Его тестирование на PTR начнётся вскоре после выхода дополнения Midnight. Разработчики прямо называют формат вдохновлённым Prop Hunt и позиционируют его как лёгкое развлекательное событие между «серьёзным» контентом.

В Decor Duel две команды по пять человек сражаются в своеобразные прятки. Одна сторона с помощью иллюзий и чар превращается в элементы окружения — мебель, декорации и другие объекты — и старается слиться с локацией. Вторая команда должна вычислить и найти замаскированных игроков за ограниченное время. В качестве арен заявлены знакомые города и кварталы Азерота, включая Сильвермун.

Для WoW это не первый эксперимент с необычными форматами. За последние годы в MMO уже появлялись нестандартные активности вроде пиратской battle royale на 60 человек. Decor Duel продолжает эту линию — дать игрокам фановые режимы, не связанные с рейдами и прогрессом персонажа.

Формула Prop Hunt остаётся популярной уже более десяти лет, и её адаптации регулярно появляются в крупных играх. Теперь к этому списку официально присоединяется и World of Warcraft. Судя по реакции сообщества, такой режим может стать отличным способом отвлечься от привычного фарма и подземелий.