World of Warcraft стал доступен на платформе GeForce NOW

World of Warcraft появляется в облаке на этой неделе, в числе 17 игр, пополнивших библиотеку GeForce NOW, 7 из которых уже доступны для стриминга.



Герои поднимаются в облака



Окунитесь в захватывающий мир World of Warcraft, включая последнее дополнение Dragonflight, ностальгическое путешествие World of Warcraft Classic и недавно вышедшую World of Warcraft Cataclysm Classic. Эти популярные массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры от Blizzard Entertainment погружают игроков в легендарные сражения.

Летать на драконах лучше в облаках

Отправляйтесь в бесконечное приключение по богатой и динамичной вселенной Азерота в новейшем современном дополнении World of Warcraft: Dragonflight. Обширные ландшафты Драконьих островов можно исследовать даже на спине грозного дракона. Также доступны очнувшиеся от спячки драктиры-пробудители – первое в World of Warcraft игровое сочетание расы и класса. Участники программы GeForce NOW Priority и Ultimate смогут погрузиться в кинематографический геймплей благодаря поддержке RTX ON.

Узрите возвращение Смертокрыла

Станьте свидетелями возвращения Смертокрыла, чье яростное появление разрушает и перекраивает континенты Азерота. Отправляйтесь в эпоху огня и разрушения в World of Warcraft Cataclysm Classic и откройте новую эру для Азерота. В обновленной игре вас ждут новые подземелья и рейды, новые комбинации рас и классов и многое другое.

Азерот ждет

Будь то опытный искатель приключений или новичок в игре, отправляйтесь в Азерот прошлых лет в World of Warcraft Classic и заново узрите игру в том виде, в каком она была при первом запуске, с несколькими новинками. Исследуйте Восточные королевства и Калимдор, отправляйтесь в культовые подземелья или участвуйте в легендарных сражениях между игроками.



Испытайте все это с абонементом GeForce NOW, благодаря которому не придется ожидать загрузки или обновления игр, даже для грядущего дополнения World of Warcraft: The War Within.