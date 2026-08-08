World of Warcraft вносит большие изменения в мировых боссов

Если вы когда-нибудь бродили по карте в World of Warcraft и натыкались на группу игроков, которые заполняли весь экран эффектами частиц, расправляясь с врагом, значит, вы столкнулись с мировым боссом. Как следует из названия, это враги более высокого уровня, которые бродят по карте, а не появляются в рамках инстансов. Мировые боссы были отличительной чертой массовых многопользовательских ролевых игр с момента зарождения этого жанра, но в World of Warcraft решили изменить принцип их работы.

Первое крупное обновление контента для World of Warcraft: Midnight выйдет на следующей неделе в виде патча 12.1 «Проклятие Ула’тека». Согласно официальным примечаниям к патчу, мировые боссы больше не будут появляться в открытом мире, а будут находиться в логовах. Это просто новое название, которое Blizzard использует для обозначения инстансового контента, который придёт на смену традиционным мировым боссам. Теперь игрокам не нужно будет случайно натыкаться на этих врагов — они будут отправляться в определённое место и ждать своей очереди, как в рейдах или подземельях.

В беседе с PC Gamer ведущий дизайнер столкновений Тейлор Сандерс сказал, что это изменение призвано сделать этих боссов более доступными и увлекательными.

В последнее время мы обнаружили, что в недавних обновлениях этот опыт действительно был немного тусклым», — сказал Сандерс.

Многие игроки просто объединяются вокруг босса. Через несколько мгновений всё заканчивается. В худшем случае вам, возможно, придется переключаться между серверами, чтобы найти группу, в которой, возможно, есть босс или босс, на которого можно напасть. Это естественный недостаток мировых боссов, которые находятся в обычных локациях. Большие группы игроков могут уничтожить босса за считанные секунды, а тем, кто пропустил встречу, приходится ждать, пока она восстановится.

По словам Сандерса, ещё одна причина изменений — попытка воссоздать атмосферу сражений с мировыми боссами из ранних World of Warcraft. Хотя сейчас эти бои стали частью казуальной игры, раньше они требовали координации и стратегии. Мировые боссы, такие как Лорд Каззак, могли быть невероятно сложными и обладать замысловатыми механиками, предназначенными для игроков высокого уровня. Сегодня же, чаще всего, для победы над мировыми боссами не требуется особых раздумий. Создание инстансовых сражений позволит игрокам столкнуться с более сложным и, будем надеяться, гораздо более интересным испытанием.