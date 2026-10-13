WoW: Forever сохранит простые классы из Classic, но Blizzard добавит им новые механики

Blizzard Entertainment рассказала, как собирается обновлять классы в World of Warcraft: Forever — новой версии классической MMORPG, которая должна сохранить темп и атмосферу оригинальной игры. Разработчики не планируют полностью перерабатывать привычные классы, однако некоторые из них получат дополнительные механики, призванные сделать сражения интереснее. По мнению команды, отдельные классы и специализации в оригинальной Classic были слишком простыми или отличались неравномерной эффективностью.

Главная задача Blizzard — найти баланс между доступностью старой World of Warcraft и новыми возможностями для игроков. Команда придерживается концепции Classic Plus, опираясь на четыре принципа: развитие социального взаимодействия, знакомый игровой опыт, важность самого игрового мира и ценность пути, а не только конечной цели. Поэтому изменения не должны превращать сражения в более быстрые и сложные испытания, требующие постоянного использования множества способностей.

Разработчики рассказали, что много играли в подземелья и рейды оригинальной Classic, чтобы лучше понять ощущения от боевой системы. По их наблюдениям, прежний темп сражений поощрял подготовку, исследование мира и приключения за пределами подземелий. Именно эти особенности команда хочет сохранить, одновременно освежив игровой процесс отдельных классов. Конкретный набор новых механик Blizzard пока не раскрыла, отметив, что готова экспериментировать, но не собирается отступать от основных принципов дизайна.

Изменения затронут и баланс: в течение первых шести месяцев после запуска разработчики ожидают регулярно корректировать эффективность классов на основе собранной статистики. Первоначально такие обновления планируют выпускать раз в неделю, объединяя несколько изменений в крупные пакеты. При этом Blizzard рассчитывает, что после выхода игры 4 ноября необходимость в серьёзных корректировках игрового дизайна будет сведена к минимуму.

Другие элементы классической системы останутся более консервативными. Например, двойная специализация будет доступна с 40-го уровня за определённую плату, а расширять её возможности разработчики пока не собираются. Перераспределение талантов также не станет дешёвым: после временно сниженной стоимости в бета-версии цена быстро вырастет, а затем будет уменьшаться не чаще одного раза в неделю. Таким образом Blizzard хочет сохранить значимость выбора талантов, хотя в будущем не исключает изменений, которые сделают некоторые из них полезнее при перераспределении.

Судя по заявлениям команды, WoW: Forever не станет попыткой превратить Classic в современную версию MMORPG с усложнённой боевой системой. Blizzard намерена точечно исправлять слабые места оригинала, не разрушая его узнаваемый ритм. Главным испытанием для разработчиков станет поиск новых механик, которые разнообразят классы, но не отдалят игру от того, за что поклонники ценят классическую World of Warcraft.